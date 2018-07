Los nicaragüenses retoman las calles tras semanas de terror sembrado por paramilitares

Los ocho disparos que recibió Wilber Antonio Jarquín Rostrán al pie de una barricada el pasado jueves en León, una ciudad al occidente de Nicaragua, fueron la muestra de que los paramilitares no han cejado en su afán violento pese a la presencia de la CIDH y la ONU.

“A las seis de la mañana me llamaron a mi trabajo para avisarme que mi hijo lo habían rafagueado en el tranque del barrio de Sutiaba. Me le pegaron ocho tiros y este dolor que siento… mi hijo está tendido en la calle con ocho balazos. Denuncio a Daniel Ortega y la Chayo (Rosario) Murillo por genocidas”, dijo Cristina Rostrán López a Univision Noticias. “Daniel Ortega ha dado la orden de matar a los jóvenes, a los niños que han apoyado esta protesta. Él me mató a mi muchachito”, agregó la madre de Jarquín Rostrán de 26 años de edad.