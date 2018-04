El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) contabilizó el primer día de protesta 25 heridos. Sin embargo, no ha consolidado aún una lista definitiva. “Estamos trabajando en cada una de nuestras filiales para ponerle nombre a cada víctima de este régimen para que no se olvide”, dijo Gonzalo Carrión, director jurídico del Cenidh, a Univisión Noticias.

Los estudiantes, la chispa que encendió las calles

“Ellos (los antimotines) se acercaron y les dije yo soy pueblo, pero se tiraron encima”, narró a Univisión Noticias Hilda Vaca, quien protestó en Managua. “Yo ya me voy a jubilar y coticé 1, 300 semanas y ahora me quieren robar. Le trabajé cinco años al Ministerio de Salud. No me pegaban horas extras ni nada y ahora me quieren robar mi pensión”, dijo la mujer, quien interrumpió la entrevista para socorrer a un joven que fue herido en la cabeza por los antimotines