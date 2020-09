A pesar de que López Obrador aseguró que “ya no manda la delincuencia organizada como antes” y que “ya no hay torturas, desapariciones ni masacres”, desde que asumió el poder el pasado 1 de diciembre de 2018, con promesas de transformaciones profundas para el país que le hicieron construir una popularidad histórica del casi 80%, los homicidios no solo no han disminuido, sino que se han incrementado considerablemente.