El surgimiento de un viejo nexo con la secta NXIVM pone en jaque a una candidata a gobernadora en México

“Como diez mil mexicanos que tomamos ese curso y que no participé fíjate" , respondió Flores a Hernández durante la charla. "Desgraciadamente no tenía el gusto de conocer a Mario (Delgado) de tiempos anteriores”.

“¿Cuánto duran? Ya no me acuerdo cuanto duran creo que tres clases o cinco clases , depende de qué sea. Diez mil mexicanos los tomamos”, acotó la candidata sin dar más detalles.

Hernández insistió en saber qué fue lo que Flores había aprendido de NXIVM. A lo que ella respondió que no sabía qué es el NXIVM .

“No que no sé qué es ese NXIVM que tú dices, yo solo conozco unas pastillas” , evadió sarcástica. “Yo tomé un curso de superación personal. No estuve en NXIVM”.

“¿Quién era el jefe de esa organización, Keith Raniere?”, intervino Hernández López. A lo que Flores respondió tajante: “Y o, a las personas que conocí son a las personas que estaban aquí en Monterrey. Yo no conocí nada más ”.

Prueba en video

No obstante, ayer, miércoles 24 de marzo, el principal contrincante de la candidata por MORENA en la contienda electoral a la gubernatura, Adrián de la Garza Santos, candidato del PRI , dio a conocer un video en el que aparece Clara Luz Flores en una entrevista con que Keith Raniere , líder de la secta NXIVM y quien fue condenado en Estados Unidos a 120 años de cárcel por los delitos de crimen organizado, tráfico sexual, trabajo forzado y fraude electrónico.

En el material, que no ha sido fechado, pero pudo haber sido grabado en 2017 porque en él se hace referencia al trabajo de Flores como alcaldesa, se le aprecia a ella sentada en una mesa redonda en afable conversación con Raniere, también amigable y abierto . Ambos utilizan sus idiomas nativos para comunicarse a través de un intérprete que habla por un audífono.

Al inicio del video, Raniere asegura que ambos han tenido “ varias conversaciones informales y no sé exactamente tu título y las cosas… Sé que estás metida en la política y que eres alcaldesa. Creo que, en uno de los condados de Monterrey, ¿es correcto?”.

Durante su participación, Flores analiza y pide consejos a Raniere sobre el tema de la violencia, la cual atribuye a que en la sociedad y en la familia actual “ya no existen líderes”. Él responde que “la violencia es una herramienta. No es violencia en la misma manera si la intención es amar”.

Explicación sucinta

Este mismo miércoles, Clara Luz Flores subió un video en sus redes sociales en el que explica de manera sucinta que su relación con Keith Raniere no fue profunda , e insistió en que solo acudió a un curso de superación personal.

“El día de ayer denuncié a Adrián de la Garza por corrupto, lo hice como lo hacemos en Nuevo León: de frente. Y no sólo no me respondió, sino que ahora presenta un video de un encuentro que sostuve con el dirigente de la organización NXIVM”, inició su explicación.