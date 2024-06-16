Rescatan 8 menores extranjeros en México que viajan con documentación falsa; el hombre que los acompañaba huyó

Video Rescatan a 84 menores víctimas de tráfico y explotación sexual en EEUU: 85 sospechosos fueron detenidos

Ocho menores de edad fueron rescatados este viernes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por la Secretaría de Marina (Semar) de México, luego de que las autoridades se percataran de que los niños, todos extranjeros, viajaban acompañados de un adulto que presentó documentación falsa.

A través de un comunicado, la Semar informó que el personal naval perteneciente a la Unidad de Protección Aeroportuaria (UNAPAP) brindó apoyo a una aerolínea comercial para llevar a cabo el rescate de ocho menores de nacionalidad extranjera.

De acuerdo con las autoridades mexicanas, los menores viajaban acompañados un adulto que se cree es guatemalteco y quien pretendía trasladarlos de la Ciudad de México a la ciudad de Hermosillo, Sonora.

La Semar explicó que el rescate se llevó acabo en el mostrador de la aerolínea, luego de que el personal de la aerolínea comercial se percatara de que la persona que trasladaba a los menores "portaba identificaciones apócrifas".

El personal de la aerolínea “informó al personal naval de la UNAPAP para que tomaran las acciones necesarias”, dice el comunicado.

De acuerdo con la Semar, el adulto que acompañaba a los menores se dio a la fuga en el momento que comenzó a observar que la aerolínea realizaba el reporte a las autoridades.

¿Qué pasará con los menores rescatados en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México?

Los menores de edad fueron trasladados con funcionarios del Instituto Nacional de Migración y de la fiscalía general de la República “para salvaguardar la integridad física de los menores migrantes”, dice el comunicado.

Las autoridades mexicanas no informaron más detalles de la identidad ni las edades de los menores. Tampoco indicaron si serán repatriados a sus lugares de origen en breve.

De acuerdo con las cifras de incidencia delictiva del fuero común publicadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de México, de enero del 2015 a abril de 2023, “471 niñas, niños y adolescentes han sido víctima de tráfico de menores en México”, de las cuales 48.6% de estas víctimas eran mujeres y 51.4% eran hombres.

Según un reporte de la organización civil Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), este es un delito que ha disminuido en los últimos años, particularmente durante la última administración federal.

“Durante la administración de Enrique Peña Nieto (de enero de 2015 a diciembre de 2018) se reportaban en promedio 8.8 niñas, niños y adolescentes víctimas de este delito cada mes, mientras que en los años de la administración de Andrés Manuel López Obrador (de enero de 2019 a abril de 2023) el promedio de víctimas de “tráfico de menores” ha disminuido a 0.9 casos cada mes”, dice el reporte de la REDIM.

