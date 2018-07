La saga de Keith Raniere

1960

1968

1972

1973

1978

80s

1982

Se gradúa del Rensselaer Polytechnic Institute, en Troy, New York con estudios en física, matemática y biología.

1984

De acuerdo con The Albany Times Union, Raniere conoce a Gina Melita, una joven de 15 años con quien tiene relaciones sexuales. En esta época Raniere llevaba a la niña a jugar Pac Man y un juego llamado Vanguard en el que destruir enemigos aumenta el combustible en el tanque del jugador. Vanguard sería el nombre de batalla de Raniere en el adoctrinamiento de sus seguidores.

Diciembre- De acuerdo con el periódico Times Union, Raniere mantiene relaciones sexuales con Gina Hutchinson, una muchacha de 15 años. Según el diario, cuando la hermana de ella, mormona, descubre la relación le hace el reclamo a Raniere. Él le dijo que ella no entendía que el alma de Gina tenía más años que su edad biológica. El hombre le explicó que Gina era una diosa budista destinada para estar con él. Gina se suicidó en un complejo de monjes tibetanos en 2002. No existe ningún alegato que vincule el hecho con la relación de la joven con Raniere.

1987

1989

El Guinness Book of World Records cita a Raniere por ser una de tres personas en el mundo con un cociente intelectual (IQ por sus siglas en inglés) superior al resto de la humanidad después de someterse a un test no presencial.

1990

1993

1996

90s

1998

El estado de New Jersey embarga a Consumers Buyline Inc, por $41,991, por no pago de impuestos