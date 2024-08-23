EEUU acusa al líder de la banda guatemalteca Los Orozcos de contrabando de migrantes y pide su extradición por la tragedia del camión de Texas

Video Quién es el detenido en Guatemala al que acusan por la tragedia del camión de la muerte en Texas

El líder de la banda guatemalteca Los Orozcos, Rigoberto Ramón Miranda Orozco, está acusado en Estados Unidos de tráfico ilícito de personas, un cargo que podría suponerle la cadena perpetua y por el que se solicitó la extradición, indicaron este jueves las autoridades judiciales estadounidenses.

Miranda Orozco, de 47 años, fue detenido el miércoles en el departamento guatemalteco (provincia) de San Marcos, fronterizo con México y ubicado unas 180 millas al oeste de la Ciudad de Guatemala. Las fuerzas del orden guatemaltecas arrestaron ese mismo día a otras seis personas vinculadas a su banda, pero EEUU solo ha solicitado la extradición del líder por las pruebas existentes en su contra.



Su detención está relacionada con la muerte en Texas el 27 de junio de 2022 de 53 migrantes de distintas nacionalidades, en su mayoría mexicanos, que perdieron la vida asfixiados dentro de un camión. Entre los fallecidos había 21 guatemaltecos.

Ian Hanna, codirector de la fuerza operativa conjunta Alpha, que está centrada en organizaciones que operan en el sur de la frontera estadounidense, señaló este jueves en una conferencia de prensa en San Antonio (Texas) que hay seis cargos federales contra Miranda Orozco por tráfico ilícito de migrantes.

Las autoridades judiciales estadounidenses consideran que conspiró para facilitar el viaje de cuatro migrantes a Estados Unidos desde Guatemala, pasando por México. Se cree que cobró a esas personas o a su entorno entre 12,000 y 15,000 dólares por el trayecto.

El mensaje del DOJ a los coyotes que trafican con personas desde sus países

El acta de acusación, según un comunicado del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, precisa que tres de esas personas murieron y que la cuarta resultó gravemente herida.

Los cargos en EEUU en su contra, según Hanna, mandan un mensaje a quien se dedique a ese tipo de contrabando: "Si piensa que está a salvo porque está fuera del territorio nacional de Estados Unidos está equivocado. Te vamos a buscar e investigar y junto con nuestros socios en el extranjero, a enjuiciar", dijo.

“Te enjuiciaremos, no importa si te escondes en Estados Unidos o en alguna otra parte”, dijo el fiscal de Estados Unidos Jaime Esparza en una conferencia de prensa en San Antonio.

Miranda Orozco, de 47 años, es la primera persona arrestada fuera del país en enfrentar cargos en Estados Unidos en relación con la investigación. Esparza dijo que siete personas habían sido arrestadas en Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses señalaron que buscarán la extradición de Rigoberto Román Miranda Orozco, imputado de seis cargos de tráfico de migrantes resultante en muerte o heridas graves, en el más mortífero intento de cruce en la frontera entre Estados Unidos y México.

Las autoridades afirman que está vinculado a cuatro de los migrantes guatemaltecos que estaban en el tráiler, tres de los cuales murieron, y enfrenta una pena máxima de prisión perpetua en caso de ser condenado.

Video Migrantes muertos en camiones: cuatro tragedias que muestran el drama al tratar cruzar la frontera

Las autoridades judiciales estadounidenses precisaron que Guatemala y Estados Unidos han abierto sus respectivos casos basados en los mismos hechos.

Ese 27 de junio se descubrieron encerrados en un camión en San Antonio docenas de inmigrantes apilados unos contra otros, sin aire y sin agua. Se considera la peor tragedia que involucra a migrantes en la historia de Estados Unidos, con seis niños y una mujer embarazada entre los fallecidos.

El camión había partido con unas 65 personas y a medida que la temperatura interior aumentó hubo gente que se desmayó o que trepó por el vehículo intentando escapar. Para cuando llegó a San Antonio 48 habían muerto, mientras que otros cinco fallecieron tras ser trasladados al hospital, según recordó el Departamento de Seguridad Nacional.

Su nota añadió que con los arrestos del miércoles ya hay 14 detenidos por su implicación en el suceso. La Fiscalía del Distrito Occidental de Texas ya había imputado a siete personas en el pasado y cuatro de ellas se han declarado culpables.

"Estamos comprometidos a continuar el trabajo con nuestros socios tanto en Estados Unidos como en el extranjero contra los grupos de tráfico de personas más prolíficos y peligrosos que operan en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Colombia y Panamá", subrayó el fiscal general estadounidense, Merrick Garland.

Con información de EFE y AP.