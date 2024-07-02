Encuentran 19 cuerpos apilados en un camión de carga en el sur de México

Video Nueve cuerpos con narcomensajes son lanzados a una vía en México: todo quedó captado en video

Las autoridades mexicanas informaron el lunes del hallazgo de 19 cuerpos apilados dentro y alrededor de un camión de carga, en un área disputada por el narcotráfico en el sur de México, cerca de la frontera con Guatemala.

Los hechos ocurrieron el pasado viernes en el municipio de La Concordia, estado de Chiapas, en donde la violencia se ha recrudecido en los últimos años.

En un camión de carga "se encontraron asesinados por arma de fuego 14 personas del sexo masculino, dos más en la cabina, dos a un costado y uno más aproximadamente a 100 metros", señaló la Secretaría de Seguridad de México en un boletín.

Según la dependencia, las primeras indagatorias señalan que se trató de una "confrontación" entre el cartel de Sinaloa, uno de los más poderosos del país, y otra banda criminal que identifica como "Cartel de Chiapas y Guatemala", que podría tener vínculos con Cartel de Jalisco, principal rival de Sinaloa. Las autoridades señalan que ambos grupos criminales "se disputan el control delincuencial en esa zona fronteriza".

Las víctimas fueron asesinadas a tiros y al menos seis portaban documentos de identidad guatemaltecos, informó la Secretaría de Seguridad, citada por la agencia AP.

La entidad se refirió de manera explícita a un video de origen desconocido en el que se observarían imágenes de los hechos y donde presuntos criminales se presentan como miembros del Cartel de Sinaloa.

El reporte señala que en la zona de los hechos se han realzado distintas detenciones de hombres ligados "con tráfico de drogas, tráfico y trata de personas, y tráfico de armas".

El gobierno federal ordenó el fin de semana el despliegue de 1,200 elementos para reforzar la seguridad en la frontera con Guatemala.

Aumento de la violencia en la zona fronteriza entre Guatemala y México

A medida que el contrabando de migrantes y el tráfico de drogas se han vuelto más lucrativos en la zona, durante el último año los carteles han estado luchando pro el control de las rutas.

El aumento de la violencia en el estado de Chiapas ha llevado a miles de personas a huir de sus hogares.

En mayo, un candidato a la alcaldía y otras cinco personas murieron cuando hombres armados abrieron fuego en un mitin de campaña en La Concordia, a unas 80 millas de la frontera con Guatemala.

Una joven se encontraba entre las seis personas muertas en el tiroteo, junto con la candidata a la alcaldía Lucero López Maza. Otras dos personas resultaron heridas y el motivo del ataque aún no está claro.

Ese tiroteo se produjo pocos días después de que 11 personas murieran en tiroteos masivos en un pueblo del municipio de Chicomuselo, Chiapas, a unas pocas millas de La Concordia.



