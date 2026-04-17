Noticias Joven asiste a audiencia en Brasil contra hombre que la apuñaló 40 veces por no querer salir con él El caso se enmarca en un contexto de incremento de feminicidios en Brasil, donde el año pasado se registraron 1.568 casos, la cifra más alta desde la tipificación del delito

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Este viernes 17 de abril de 2026 se realizó la primera audiencia judicial contra el hombre acusado de agredir con arma blanca a Alana Anisio Rosa, de 20 años, en un caso ocurrido en São Gonçalo, región metropolitana de Río de Janeiro.

La diligencia marca el inicio formal del proceso penal por el ataque que la víctima sufrió tras rechazar una relación sentimental en Brasil y en N+ Univision te contamos todos los detalles sobre este caso de intento de feminicidio.

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Inicio del proceso judicial

La audiencia en contra de Luis Felipe Sampaio se llevó a cabo con la presencia de la víctima y las partes involucradas, en el marco de la investigación que busca esclarecer los hechos ocurridos en febrero.

De acuerdo con la acusación, el imputado habría ingresado a la vivienda de la joven luego de un periodo de insistencia y contactos reiterados, y posteriormente la atacó con un cuchillo en 40 ocasiones. La joven sobrevivió tras ser sometida a varias cirugías.

Durante la sesión judicial se abordaron elementos iniciales del expediente, testimonios y antecedentes del caso, que ahora avanzará hacia nuevas etapas procesales conforme a la instrucción del tribunal de Brasil.

Así fue apuñalada Alana Anisio Rosa

Según el relato de la familia de la víctima, el acusado era conocido de Alana por coincidir en un gimnasio y habría mantenido intentos constantes de acercamiento. Tras el rechazo, se produjo la agresión en el domicilio de la joven.

La madre de la víctima , Jaderluce Anisio de Oliveira, fue quien encontró la escena al regresar a la vivienda el día del ataque.

En el periodo posterior, mientras la víctima se recuperaba, circularon en redes sociales videos con contenido violento y mensajes que simulaban agresiones bajo consignas relacionadas con el rechazo de mujeres, material que, según la familia, era consumido por el acusado.

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Violencia de género en Brasil

El caso se enmarca en un contexto de incremento de feminicidios en Brasil, donde en 2025 se registraron 1.568 casos, la cifra más alta desde la tipificación del delito. Autoridades y especialistas han advertido sobre la relación entre violencia de género y exposición a contenidos digitales que promueven discursos de dominación.

Con esta primera audiencia, el caso entra en fase judicial formal, en la que se evaluarán pruebas, testimonios y peritajes. El proceso continuará en las próximas semanas bajo la conducción del tribunal competente en Río de Janeiro.

JICM