Doce fallecen en incendio en un centro de rehabilitación de drogas en el violento Guanajuato, México

Agentes de investigación criminal y peritos de la fiscalía estatal realizan pesquisas para determinar a los posibles autores y las causas de la tragedia, informó la dependencia que, de momento, no ofreció más detalles.

Por:
Univision y AFP
Video Operativo contra el narcotráfico en México deja 12 muertos y nueve detenidos, son vinculados con el CJNG

Doce personas murieron y tres más resultaron heridas tras un incendio en una clínica de rehabilitación contra las drogas en el violento estado mexicano de Guanajuato, informó este domingo la fiscalía estatal.

La Fiscalía de Guanajuato dijo en un comunicado que el siniestro tuvo lugar en un centro de rehabilitación del municipio de San José Iturbe y que se desconoce hasta el momento qué generó el fuego.

Medios locales informaron que el incendio ocurrió la madrugada del domingo en el centro de rehabilitación 'Volver a vivir 24 horas A.C.'.

Los cadáveres fueron trasladados al servicio médico forense, mientras que las personas heridas eran atendidas en hospitales de la zona, agregó la fiscalía.

Atentados en clínicas de rehabilitación son comunes en México

Los atentados contra centros de atención de adictos en México suelen ser perpetrados por carteles del narcotráfico que buscan reclutar a los pacientes que, en caso de resistirse, son ejecutados por los sicarios.

En abril pasado, un ataque armado contra una clínica de rehabilitación en el estado de Sinaloa (noroeste) dejó nueve personas muertas y cinco heridas.

Otro incendio en un establecimiento similar en Ciudad de México en febrero pasado provocó la muerte de cinco internos y forzó la evacuación de decenas de pacientes.

El estado de Guanajuato es un importante centro industrial, con plantas de ensamblaje de autos como Mazda y Toyota, y alberga además populares destinos turísticos.

La región, sin embargo, es sacudida por la violencia debido a cruentos enfrentamientos entre el Cartel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos de México, y el grupo Santa Rosa de Lima.

Esta semana, agentes de la fiscalía hallaron 17 cadáveres en el municipio de Irapuato entre el 23 y 24 de mayo, durante un allanamiento por una investigación sobre personas desaparecidas, dijo este martes a periodistas el secretario de gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez.

En 2024 fue el estado con mayor número de homicidios: 3,151, según cifras oficiales, poco más del 10% de los registrados el año pasado en todo México.

