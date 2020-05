Funerarias en Chile comenzaron a ofrecen funerales por streaming

El 25 de marzo pasado, cuando Juan Manqui, un peluquero de 82 años que vivía en un hogar de ancianos en la ciudad de Concepción, 500 kilómetros al sur de Santiago, murió de los efectos del coronavirus , su familia no podía imaginar lo que venía.

Su pariente había sido ingresado al hospital tres días antes por problemas respiratorios y aún no se sabe cómo se contagió. Al dolor de su repentina muerte, la tercera en el país por esta enfermedad y la primera fuera de la capital, se sumó para ellos la imposibilidad de despedirlo como hubieran querido. Tras morir en el hospital, Juan Manqui fue llevado a la unidad de Anatomía Patológica donde se selló su urna y, sin velorio, se lo trasladó directamente al cementerio . Ahí fue sepultado, rodeado de muy pocas personas, alejadas unas de otras, y con las manos y el rostro cubiertos de guantes y mascarillas.

" El hecho de ir enterrarlo y no poder hacerle algún velorio o funeral más largo hizo más difícil despedirlo . No pudimos hacerlo como pensábamos. Él llegó al cementerio y tuvimos que llevarlo a la tumba al tiro" lamenta Alejandro Rojas, uno de sus nietos, de 23 años.



Alejandro asistió al entierro con su núcleo familiar. Cuenta que sólo pudieron abrazarse entre ellos, pero que no pudieron acercarse a quienes no comparten el hogar con ellos, como sus tíos. Además, tuvieron que mantenerse a distancia de la sepultura.

"Había un cierre perimetral…No hubo tiempo para desahogarse ni una instancia para sentir el proceso. No pudimos ver a mi abuelo, ni nada. Fue todo demasiado abrupto y rápido".