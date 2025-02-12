Esto es lo que se sabe sobre los recientes avances en el caso del asesinato del venezolano Ronald Ojeda en Chile

Video Chile vincula al Tren de Aragua con el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda

Un tribunal penal de Chile dictó prisión preventiva el martes a 14 presuntos miembros de la banda criminal venezolana los Piratas de Aragua por cargos que van desde asociación criminal hasta el secuestro y homicidio, en relación con la muerte de Ronald Ojeda, un exmilitar venezolano asilado en ese país.

Los 14 detenidos forman parte de un grupo de sospechosos imputados a principios de febrero por la fiscalía chilena de delitos relacionados con el asesinato del exteniente Ojeda, un disidente del gobierno de Nicolás Maduro que fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 y encontrado muerto 10 días después en el interior de una maleta enterrada bajo una losa de cemento en una barriada de viviendas irregulares.

Esto es lo que se sabe del caso:

Detienen sospechosos en Chile, Colombia y Estados Unidos

La medida eleva a 17 el número de sujetos privados de su libertad relacionados con el caso, en las últimas dos semanas, a pesar de que muchos de ellos habían abandonado a Chile.

De hecho, quienes participaron en el homicidio del Ojeda en Chile habrían recibido órdenes de " salir de ese país y de que se escondieran en diferentes países de América”, según dijo a The Associated Press el director encargado de la división Antisecuestro y Antiextorsión de la policía de Colombia, el coronel William Morales Vargas, en ocasión de la captura de uno de los miembros de la banda en ese país, identificado como Luis Alfredo Carrillo Ortiz, alias “El Gocho”.

Las autoridades colombianas han capturado a 35 personas presuntamente pertenecientes al Tren de Aragua en 2024 y lo que va de 2025.

Rafael Enrique Gámez Salas, alias 'El Turco', presunto líder de los Piratas de Aragua, fue capturado en Texas en diciembre de 2024. Chile está solicitando su extradición a pesar de que el detenido enfrenta cargos en Estados Unidos por crímenes cometidos en ese país, como la trata de personas.

¿Quiénes son los Piratas de Aragua?

Según las autoridades chilenas, los Piratas de Aragua son una rama del Tren de Aragua, un grupo delictivo nacido en las cárceles de Venezuela que se ha expandido por varios países y que el presidente Donald Trump designó como organización terrorista.

Después de las detenciones hechas por las autoridades chilenas durante las investigaciones del caso del asesinato de Ojeda, los Piratas de Aragua es considerada como una banda desmantelada y no operativa.

Según el jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la Policía de Investigaciones de Chile, Hassel Barrientos, las detenciones en el extranjero de los miembros prófugos de la banda sumadas a la desarticulación de esta estructura en el país, "es lo que permite ahora dar cuenta del resultado de esta operación en cuanto a la baja de este tipo de delitos en el contexto del crimen organizado".

Chile señala a un alto funcionario del gobierno de Nicolás Maduro

El secuestro y asesinato de Ojeda generó fuertes roces diplomáticos entre Chile y Venezuela. La fiscalía chilena sostuvo desde el principio que el crimen tenía motivaciones políticas y había sido orquestado desde el país caribeño, salpicando a altos funcionarios del gobierno de Maduro.

Tras la operación en enero en la que fueron arrestados varios de los sospechosos, el gobierno chileno confirmó que el nombre del ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, apareció en las investigaciones como quien supuestamente había ordenado el crimen, lo que puso aún más tensión sobre la quebradiza relación entre los dos países.

La ministra del Interior y Seguridad Pública de Chile, Carolina Tohá, citada por The New York Times, dijo que tres personas han testificado que el gobierno venezolano contrató a Tren de Aragua para asesinar a Ojeda y que una de esas personas afirmó que Cabello había ordenado personalmente el asesinato.

Por su parte, el viceministro del Interior, Luis Cordero, dijo a finales de enero que Chile podría acudir a la Corte Penal Internacional por el caso y no descartó que Cabello sea “objeto de persecución penal” en el país sudamericano.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Cabello pueda ser juzgado en Chile, Cordero indicó en una entrevista al medio local Cooperativa que “cualquier persona que esté involucrada en un delito cometido en el país puede ser objeto de persecución penal, incluyendo su extradición”.

“Un crimen por encargo para disidentes políticos es un delito serio cualquiera sea el lugar donde ocurra", dijo el funcionario.

Venezuela ha negado vehementemente su participación en el asesinato de Ojeda, ordenó a Chile cesar sus actividades diplomáticas en el país y dio por suspendidas las relaciones diplomáticas entre las dos naciones, maltrechas desde que Chile se negó a reconocer el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones de julio.

Con información de The Associated Press.

