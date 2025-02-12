Cambiar Ciudad
Chile

Esto es lo que se sabe sobre los recientes avances en el caso del asesinato del venezolano Ronald Ojeda en Chile

Los 14 detenidos forman parte de un grupo de sospechosos imputados a principios de febrero por la fiscalía chilena por delitos relacionados al secuestro y asesinato del exteniente Ronald Ojeda, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el año pasado en el interior de una maleta enterrada bajo una losa de cemento en una barriada de viviendas irregulares.

Por:
Univision
Video Chile vincula al Tren de Aragua con el asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda

Un tribunal penal de Chile dictó prisión preventiva el martes a 14 presuntos miembros de la banda criminal venezolana los Piratas de Aragua por cargos que van desde asociación criminal hasta el secuestro y homicidio, en relación con la muerte de Ronald Ojeda, un exmilitar venezolano asilado en ese país.

Los 14 detenidos forman parte de un grupo de sospechosos imputados a principios de febrero por la fiscalía chilena de delitos relacionados con el asesinato del exteniente Ojeda, un disidente del gobierno de Nicolás Maduro que fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 y encontrado muerto 10 días después en el interior de una maleta enterrada bajo una losa de cemento en una barriada de viviendas irregulares.

Notas Relacionadas

Las crecientes tensiones entre Chile y Venezuela tras el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda, opositor del gobierno de Maduro

Las crecientes tensiones entre Chile y Venezuela tras el secuestro y asesinato de Ronald Ojeda, opositor del gobierno de Maduro

Mundo
3 min

Esto es lo que se sabe del caso:

PUBLICIDAD

Detienen sospechosos en Chile, Colombia y Estados Unidos

La medida eleva a 17 el número de sujetos privados de su libertad relacionados con el caso, en las últimas dos semanas, a pesar de que muchos de ellos habían abandonado a Chile.

De hecho, quienes participaron en el homicidio del Ojeda en Chile habrían recibido órdenes de " salir de ese país y de que se escondieran en diferentes países de América”, según dijo a The Associated Press el director encargado de la división Antisecuestro y Antiextorsión de la policía de Colombia, el coronel William Morales Vargas, en ocasión de la captura de uno de los miembros de la banda en ese país, identificado como Luis Alfredo Carrillo Ortiz, alias “El Gocho”.

Las autoridades colombianas han capturado a 35 personas presuntamente pertenecientes al Tren de Aragua en 2024 y lo que va de 2025.

Más sobre Chile

Los gobiernos de Brasil, Colombia y México, aliados de Maduro, piden “verificación imparcial” de resultados electorales en Venezuela
4 mins

Los gobiernos de Brasil, Colombia y México, aliados de Maduro, piden “verificación imparcial” de resultados electorales en Venezuela

América Latina
Antes que Sheinbaum: estas mujeres fueron las primeras en ser elegidas presidentas en Latinoamérica
3:26

Antes que Sheinbaum: estas mujeres fueron las primeras en ser elegidas presidentas en Latinoamérica

América Latina
Muere Sebastián Piñera: lo que se sabe del accidente mortal del expresidente de Chile
0:48

Muere Sebastián Piñera: lo que se sabe del accidente mortal del expresidente de Chile

América Latina
Muere el expresidente de Chile Sebastián Piñera en un accidente de helicóptero
7 mins

Muere el expresidente de Chile Sebastián Piñera en un accidente de helicóptero

América Latina
El bebé que nació como si fuera de un año de edad
1:23

El bebé que nació como si fuera de un año de edad

América Latina
Chile rechaza una segunda propuesta para una nueva Constitución que había sido redactada por la derecha
4 mins

Chile rechaza una segunda propuesta para una nueva Constitución que había sido redactada por la derecha

América Latina
Muere a los 96 años la activista y bailarina Joan Jara, viuda del cantautor chileno Víctor Jara
2 mins

Muere a los 96 años la activista y bailarina Joan Jara, viuda del cantautor chileno Víctor Jara

América Latina
Fugados pero operativos: quiénes son los cabecillas de la sangrienta banda venezolana ‘Tren de Aragua’
4:03

Fugados pero operativos: quiénes son los cabecillas de la sangrienta banda venezolana ‘Tren de Aragua’

América Latina
5 inquietantes revelaciones sobre el papel de EEUU en el golpe de Estado contra Allende hace 50 años
7 mins

5 inquietantes revelaciones sobre el papel de EEUU en el golpe de Estado contra Allende hace 50 años

América Latina
Lo robaron al nacer y solo pudo abrazar a su madre por primera vez 42 años después
7 mins

Lo robaron al nacer y solo pudo abrazar a su madre por primera vez 42 años después

América Latina

Rafael Enrique Gámez Salas, alias 'El Turco', presunto líder de los Piratas de Aragua, fue capturado en Texas en diciembre de 2024. Chile está solicitando su extradición a pesar de que el detenido enfrenta cargos en Estados Unidos por crímenes cometidos en ese país, como la trata de personas.

¿Quiénes son los Piratas de Aragua?

Según las autoridades chilenas, los Piratas de Aragua son una rama del Tren de Aragua, un grupo delictivo nacido en las cárceles de Venezuela que se ha expandido por varios países y que el presidente Donald Trump designó como organización terrorista.

Después de las detenciones hechas por las autoridades chilenas durante las investigaciones del caso del asesinato de Ojeda, los Piratas de Aragua es considerada como una banda desmantelada y no operativa.

PUBLICIDAD

Según el jefe de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la Policía de Investigaciones de Chile, Hassel Barrientos, las detenciones en el extranjero de los miembros prófugos de la banda sumadas a la desarticulación de esta estructura en el país, "es lo que permite ahora dar cuenta del resultado de esta operación en cuanto a la baja de este tipo de delitos en el contexto del crimen organizado".

Chile señala a un alto funcionario del gobierno de Nicolás Maduro

El secuestro y asesinato de Ojeda generó fuertes roces diplomáticos entre Chile y Venezuela. La fiscalía chilena sostuvo desde el principio que el crimen tenía motivaciones políticas y había sido orquestado desde el país caribeño, salpicando a altos funcionarios del gobierno de Maduro.

Tras la operación en enero en la que fueron arrestados varios de los sospechosos, el gobierno chileno confirmó que el nombre del ministro de Interior venezolano, Diosdado Cabello, apareció en las investigaciones como quien supuestamente había ordenado el crimen, lo que puso aún más tensión sobre la quebradiza relación entre los dos países.

La ministra del Interior y Seguridad Pública de Chile, Carolina Tohá, citada por The New York Times, dijo que tres personas han testificado que el gobierno venezolano contrató a Tren de Aragua para asesinar a Ojeda y que una de esas personas afirmó que Cabello había ordenado personalmente el asesinato.

Por su parte, el viceministro del Interior, Luis Cordero, dijo a finales de enero que Chile podría acudir a la Corte Penal Internacional por el caso y no descartó que Cabello sea “objeto de persecución penal” en el país sudamericano.

PUBLICIDAD

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Cabello pueda ser juzgado en Chile, Cordero indicó en una entrevista al medio local Cooperativa que “cualquier persona que esté involucrada en un delito cometido en el país puede ser objeto de persecución penal, incluyendo su extradición”.

“Un crimen por encargo para disidentes políticos es un delito serio cualquiera sea el lugar donde ocurra", dijo el funcionario.

Venezuela ha negado vehementemente su participación en el asesinato de Ojeda, ordenó a Chile cesar sus actividades diplomáticas en el país y dio por suspendidas las relaciones diplomáticas entre las dos naciones, maltrechas desde que Chile se negó a reconocer el triunfo de Nicolás Maduro en las elecciones de julio.

Con información de The Associated Press.

Vea también:

Video Fue deportado de EEUU y terminó en Guantánamo por unos tatuajes: lo acusan de pertenecer al Tren de Aragua
Relacionados:
ChileVenezuelaTren de AraguaAsesinatosAsesinatoHomicidiosCárcelprisión

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD