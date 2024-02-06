Muere el expresidente de Chile Sebastián Piñera en un accidente de helicóptero

Video Muere Sebastián Piñera: lo que se sabe del accidente mortal del expresidente de Chile

El expresidente de Chile, Sebastián Piñera, murió este martes en un accidente de helicóptero. Tenía 74 años. El siniestro ocurrió en un sector rural en la región de Los Ríos en un día de mal tiempo, cuando la aeronave, con cuatro personas a bordo, cayó en el Lago Ranco.

Los otros tres tripulantes resultaron heridos. Se desconocen de momento las causas del accidente.

El gobierno del presidente izquierdista Gabriel Boric, quien sucedió a Piñera en el poder desde marzo de 2022, lamentó profundamente su muerte.

"Tendrá todos los honores y reconocimientos republicanos que merece. El presidente Boric ha instruido que se realice un funeral de Estado y que se declare duelo nacional", dijo la ministra del Interior, Carolina Tohá, desde el Palacio de la Moneda en Santiago.

Boric envió un “abrazo fraterno” a la esposa e hijos de Piñera, además de a los ciudadanos chilenos, y en un mensaje televisado reconoció la gestión del exmandatario cuando asumió la reconstrucción tras el terremoto de 2010 y su determinación cuando “se la jugó con mucha decisión y audacia para rescatar a los 33 mineros de la mina San José” o durante la pandemia.

“El presidente Piñera contribuyó, desde su visión, a construir grandes acuerdos por el bien de la patria, fue un demócrata desde la primera hora y buscó genuinamente lo que él creía que era lo mejor para el país”, destacó Boric.

Líderes del mundo han expresado sus condolencias

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, escribió en X, antes Twitter, que era triste que Piñera hubiera muerto tan "abruptamente".

"Trabajamos para fortalecer la relación entre nuestros países y siempre mantuvimos un buen diálogo cuando ambos éramos presidentes, y también cuando no lo éramos", dijo.

El presidente argentino, Javier Milei, envió sus condolencias, al igual que su predecesora, Cristina Fernández de Kirchner.

"Como todos saben, no teníamos las mismas ideas, pero siempre nos unió una relación de gran respeto: era un hombre de derecha pero profundamente democrático", dijo Fernández. "Recuerdo con cariño su sentido del humor y la calidez de su familia, a la que conocí en Chile".

Chile decreta luto nacional por la muerte de Sebastián Piñera: será despedido en un funeral de Estado

¿Qué se sabe del accidente en el que murió el expresidente?

Entusiasta y siempre activo, había cumplido 74 años el pasado 1 de diciembre y era conocido por pilotar su propio helicóptero.

De acuerdo con información de amigos que estaban en Lago Ranco, el expresidente estaba alojándose en este periodo en la casa de vacaciones de la familia en Lago Ranco, junto a su esposa Cecilia Morel y algunos de sus cuatro hijos y nueve nietos.

La Armada y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres solo indicó que una persona murió. Reportes de medios locales informaron que se realizaron labores de rescate para extraer el cuerpo del exmandatario de los restos del aparato, que quedó a varios metros de profundidad.

Piñera, quien piloteaba el helicóptero, había acudido a la casa de José Cox, un amigo empresario, según indicó un reporte del diario santiaguino La Tercera. Al viajar de regreso, "la aeronave alcanzó a avanzar unos metros, pero perdió el control cerca de la orilla", reportó.

Dos mandatos en medio de hitos importantes para Chile

Piñera se convirtió en 2010 en el primer conservador en llegar al poder tras el retorno a la democracia en el país y durante sus dos mandatos no consecutivos tuvo que enfrentar algunos de los hitos más importantes de la historia reciente de Chile, como el accidente minero de 2010 y el estallido social de 2019.

Durante su primer mandato (2010-2014), Piñera tuvo que gestionar la reconstrucción del país tras el devastador terremoto de magnitud 8.8 y uno de sus mayores hitos fue el rescate de los 33 mineros que quedaron atrapados durante más de dos meses en la mina San José, en el norte de Chile, una misión que llevó a cabo contra viento y marea.

Su segundo mandato (2018-2022) tampoco fue fácil: en octubre de 2019 enfrentó la mayor ola de protestas desde la dictadura, que dejó una treintena de muertos, miles de heridos y señalamientos contra las fuerzas de seguridad por violaciones a los derechos humanos.

Su célebre frase "Estamos en guerra contra un enemigo poderoso que no respeta nada ni a nadie" sigue siendo recordada cuatro años y medio después, y su gestión para hacer frente a los desmanes durante las manifestaciones hizo caer en picado su aprobación.

Durante su segundo mandato, Chile se sumergió además en un intenso proceso para tratar de cambiar su Constitución, con dos convenciones constituyentes que elaboraron propuestas radicales, primero de izquierdas y luego de derechas, que terminaron siendo rechazas en sendos plebiscitos en 2022 y 2023, respectivamente.



También le tocó lidiar con la pandemia del covid-19, periodo durante el cual decretó uno de los encierros más estrictos del mundo y destacó por su gestión en la temprana adquisición de vacunas.

"Sus gobiernos combinaron políticas tradicionales de la derecha en lo económico con algunas políticas más liberales en lo valórico", comentó el profesor Claudio Fuentes, de la Universidad Diego Portales.

Tras entregar el poder al presidente Gabriel Boric, que fue muy crítico con él durante el estallido social, Piñera se alejó un tiempo de los reflectores, pero volvió a aparecer para la conmemoración de los cincuenta años del golpe de Estado de 1973.

"Mi decisión hoy día es que no voy a postular por tercera vez a la presidencia, pero sí voy a seguir muy activo, muy comprometido", dijo recientemente ante algunos llamamientos desde las filas conservadoras para volver a concurrir a las elecciones.

Empresario millonario

Nacido en Santiago en 1949, dentro de una familia acaudalada y con influencia en la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), estudió Ingeniería Comercial en la Pontificia Universidad Católica de Chile, obtuvo una maestría y un doctorado en la Universidad de Harvard.

Trabajó como académico en varias universidades durante casi 20 años y como consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial.

Con los años se convirtió en uno de los empresarios más ricos de América Latina, con una fortuna estimada en $2,900 millones, según Forbes.

Como hombre de negocios entre los años setenta y noventa, trabajó en diversos sectores, incluido el inmobiliario. Fue el principal accionista de la aerolínea Lan Chile (actualmente Latam) y del canal Chilevisión.



También creó una de las mayores empresas de tarjetas de crédito del país. En 2009, cedió la gestión de sus empresas a otras personas.

Estuvo casado desde hace casi cincuenta años con Cecilia Morel y fue padre de cuatro hijos. También fue uno de los fundadores de Renovación Nacional, uno de los principales partidos de la derecha tradicional chilena, en el que fue senador durante ocho años y con el que ganó las elecciones de 2010, imponiéndose al expresidente democratacristiano Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

Su llegada al poder "significó la normalidad democrática para una derecha heredera de la dictadura", indicó a EFE Mireya Dávila, politóloga de la Universidad de Chile.

Piñera ya se había distanciado de la dictadura en los días previos al plebiscito de 1988, al hacer campaña a favor del "No" a la continuidad en el poder del general Augusto Pinochet, y en 2013 despertó algunas críticas en sectores conservadores al hablar de los "cómplices pasivos" de las violaciones durante el régimen militar (1973-1990).

"Recuerdo perfectamente bien que en ese tiempo muchos de mis amigos y de quienes hoy me apoyan no compartieron mi decisión. Pero la mantuve a firme. Así entiendo el liderazgo: defender con fuerza lo que uno cree mejor para Chile", apuntó Piñera en una entrevista en 2009 con el diario La Tercera.

El expresidente terminó su último mandato con una gran desaprobación popular.

Recién en los últimos meses reapareció en momentos claves para dar su postura conservadora frente a los principales problemas de los chilenos.