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Venezuela pide a Estados Unidos quitar sanciones al país: Delcy Rodríguez envía mensaje a Trump

La presidenta de Venezuela mandó este martes un mensaje al presidente de Estados Unidos, Donald Trump

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Por:N+ Univision
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Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, pidió al gobierno encabezado por el presidente Donald Trump que quite las sanciones en contra de su país, en N+ Univision te compartimos el mensaje que le envió.

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Precisó que las licencias para las operaciones no son suficientes para que los inversionistas extranjeros tengan seguridad jurídica en un plazo largo.

Hemos pedido al presidente Trump para los inversionistas, no solamente para Venezuela que lo necesita, que no haya sanciones contra Venezuela ni contra su economía.
Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela.


Asimismo, detalló que las licencias temporales no dan certeza y ejemplificó el caso de Chevron Corp, cuya empresa solamente tiene permisos temporales, por lo que cuando se acaban tiene que suspender las actividades relacionadas con el manejo de petróleo.

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En breve más información.

FBPT

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