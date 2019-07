Entre acarreos y opiniones encontradas, así fue el festejo de AMLO a un año de su triunfo en las elecciones de México

CIUDAD DE MÉXICO.- Un año atrás, miles de mexicanos acudieron al Zócalo de la Ciudad de México para festejar el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las elecciones presidenciales, una noche en la que familias enteras llegaron a la plaza pública con banderines, souvenirs y porras para celebrar al entonces futuro presidente. Este lunes, 12 meses después, la situación luce muy distinta, llena de matices y opiniones encontradas entre los propios asistentes.

Para conmemorar un año de los comicios en los que logró un triunfo catalogado como histórico con más de 30 millones de votos, López Obrador convocó a los mexicanos al Zócalo de la capital para darles a conocer los avances y cambios que ha hecho en los siete meses que lleva su gobierno.

Sin embargo, aunque la plaza lucía igual de llena que en 2018, el ambiente distaba mucho del que se vivió un año atrás, pues cientos de personas fueron movilizadas por líderes del partido Morena, quienes los guiaban con pancartas que los identificaba por el lugar de procedencia.

Otros portaban gorras con el logo del gobierno de la Ciudad de México y relataron a Univision Noticias que eran trabajadores de limpieza. Ellos, según dijeron, acudieron obligados por funcionarios para “llenar el lugar”.

En las calles aledañas a la plaza, se encontraban estacionado decenas de camiones de transporte de pasajeros, que trasladaron a los asistentes que llegaron en grupo liderados por algún funcionario público.

En México se conoce como acarreo a las prácticas políticas en las que funcionarios llevan bajo presión o algún tipo de estímulo a ciudadanos a algún lugar para que muestren su apoyo por un candidato o partido determinado.



Carlos Cervantes, de 36 años, acudió al Zócalo pero asegura que el año pasado decidió no votar y en los meses que lleva el gobierno de López Obrador no ha recibido ningún beneficio ni se siente más seguro cuando anda por la calle.

Él y sus dos compañeros que lo acompañan son originarios de la alcaldía Gustavo A. Madero, en una colonia cercana al Reclusorio Norte, donde aseguran que hay tanta violencia que las autoridades se han olvidado de ellos.

“Yo no decidí venir, me obligaron. Somos de La Pastora, cerca del Reclusorio Norte. En el lugar donde vivimos tenemos muchos problemas. Nos falta el agua, hay mucha inseguridad, a diario hay muertos. Lleva medio año en el poder y sigue siendo lo mismo o peor. Lo único que cambió fue el partido político, de lo demás no hay ninguna diferencia. Donde vivimos no llega ninguna ayuda, es lo olvidado”, señaló.

Sin embargo, arriba del escenario, el discurso del presidente distaba mucho de las opiniones de varios de los asistentes. AMLO aseguró que está en marcha una profunda transformación de la vida pública de México, pues ya no se tolera ni se permite la corrupción.



El presidente ha hecho del combate a la corrupción uno de los ejes de su gobierno con el argumento de que ha implicado ahorros millonarios que han sido invertidos en sus programas sociales.

Durante el mitin, AMLO sostuvo que la economía "está funcionando muy bien" como demuestra, según él, el hecho de que la inversión extranjera directa ha aumentado en su gobierno y de que "el peso es la moneda que más se ha fortalecido frente al dólar en el mundo".

Algunos de los logros de los que más se dijo orgulloso fue de los recortes en gastos gubernamentales y la estabilidad del peso y los mercados financieros.

Carlos González Arozamena, quien también asistió al festejo, señaló que él votó por AMLO el año pasado, pero considera que aún tiene muchos pendientes por cumplir.

“Mucha gente cercana a mí que trabajaba en el gobierno ha sido despedida de sus empleos. Yo voté por él, pero pienso que la cuarta transformación no debería ser así, con despidos masivos. Él dice que está ahorrando, pero no sé para qué si la gente no tiene trabajos”, señaló.





Aprobación intacta a un año de las elecciones

Sin embargo, a pesar de haber tomado riesgosas decisiones económicas, los sondeos apuntan a índices de aprobación de entre 66 y 72%, siete meses después de que asumió el poder el 1 de diciembre.

Durante el acto, muchos de los asistentes también se mostraron agradecidos y emocionados con las acciones del mandatario y por su personalidad “sencilla”, pues, a diferencia de mandatarios previos, aún estrecha manos en público, evita los enormes operativos de seguridad, vuela en aviones comerciales y se toma fotografías con los pasajeros.

César Manzano, otro de los asistentes que reside en el oriente de la ciudad, contó que en las tres elecciones presidenciales pasadas votó por AMLO y a siete meses de gobierno, apoya incondicionalmente sus decisiones.

“Sabemos que va a costar algo de trabajo, pero no solo es cuestión de él, nosotros también debemos poner nuestro granito de arena. Mis hijos tienen becas y yo, después de varios años de no tener ninguna prestación en mi trabajo, el gobierno me contrató, yo llevaba 18 años de voluntario sin ningún tipo de seguridad social y ahora ya tenemos un sueldo, aunque es poquito, pero también tengo seguro social”, relató.

Sandra Reséndiz Garduño, 33 años acudió al Zócalo con sus tres hijos para escuchar a López Obrador. Ella dice sentirse agradecida porque ahora ella y sus hijos tienen becas y apoyos.

En un recuento de sus principales logros económicos, López Obrador destacó que no han aumentado los impuestos, se ha reducido la inflación, se puso en marcha un programa de desarrollo en 43 municipios fronterizos con Estados Unidos y se frenó la caída de la producción petrolera además de que se redujo 94 % el robo de combustibles con la estrategia de combate que se puso en marcha.



Las remesas enviadas en mayo por los migrantes mexicanos en el extranjero alcanzaron los 3,203 millones de dólares, "el monto mensual más alto de toda la historia", explicó.

Pero diversos expertos señalan que también, en lo que va de su gobierno, el número total de homicidios es el más alto en la historia, aunque la tasa ha disminuido. La compañía petrolera estatal se encuentra sumida en deudas, y algunos de los recortes presupuestales del gobierno han afectado al sistema de salud en los hospitales públicos. La comunidad empresarial está cautelosa ante la propensión de López Obrador de deshacerse de lo que cree que son contratos injustos de infraestructura.

López Obrador, quien ganó la presidencia en su tercer intento después de ser derrotado en 2006 y 2012, sostuvo ante los miles de asistentes, que "con toda mi sinceridad", se siente optimista siete meses después de haber iniciado su gobierno y enumeró lo que consideró logros, avances y compromisos cumplidos.