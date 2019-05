Qué hay detrás de la falta de medicamentos en los hospitales públicos de México

El 18 de abril pasado, Gutiérrez acudió al Hospital General de Tacuba del ISSSTE (en el que se atiende a trabajadores del gobierno) a recoger su dosis mensual de tacrolimus, un medicamento que disminuye la actividad del sistema inmunológico y evita que sus propias defensas ataquen sus riñones, pero los encargados de la farmacia le dijeron que no tenían.

¿Por qué no hay medicinas en los hospitales?

Esto, según explica, ha generado problemas en diversos estados, que, pese a que tienen presupuesto disponible, la industria farmacéutica se niega a abastecerlos, por lo que advirtió que, si no se llega a un acuerdo con ellos, el canciller Marcelo Ebrard hará la compra de medicamentos en cualquier otro país.

Sin embargo, luego de que la semana pasada Germán Martínez renunció a la titularidad del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) , evidenció las fallas en el presupuesto y de organización. A través de su carta de renuncia, condenó la "injerencia perniciosa" de la Secretaría de Hacienda en la dependencia, al acusarla de no entregarle 1,000 millones de pesos (unos 52.5 millones de dólares).

A esto se suma que el gobierno decidió desmantelar el programa social conocido como Seguro Popular, que atiende a quienes no son derechohabientes, por lo que las otras instituciones de salud pública han tenido que duplicar su capacidad de atención sin aumento de presupuesto.

Usuarios sin medicamentos y con salud deteriorada

En medio de toda esta lluvia de declaraciones, como perjudicado directo, se encuentra Gabriel Gutiérrez, quien ante la falta del medicamento y el riesgo que representa a su salud el no tomarlo, decidió conseguir dinero para comprarlo por su cuenta.

Cada caja de ese medicamento tiene un costo de 3,000 peso s (156 dólares) y, según la dosis que le recetó el doctor, debe consumir poco más de 3 cajas al mes, es decir, su tratamiento tiene un costo de alrededor de 10,000 pesos (521 dólares), pero si durante los próximos meses sigue agotado, su economía no aguantará el gasto.

“Hay gente que puede comprarlo o cambiar de medicamento, pero cuando es tan específico se vuelve un problema. 10,000 pesos es el sueldo mensual de mucha gente, o más. Yo aquí tengo que hacer un esfuerzo porque si yo no me lo tomo, me muero. Es delicada la situación que yo tengo”.