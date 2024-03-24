Quién es Corina Yoris, la reputada académica que la oposición de Venezuela eligió para hacer frente a Maduro en las urnas

Video Oposición venezolana denuncia que no han podido inscribir a su nueva candidata presidencial, Corina Yoris

La oposición venezolana tiene una nueva candidata para enfrentar al presidente Nicolás Maduro, que buscará un tercer mandato en las próximas elecciones de julio.

Se trata de la académica y profesora universitaria Corina Yoris, de 80 años, quien integró la comisión que organizó las elecciones primarias del 22 octubre pasado, en las que María Corina Machado arrasó con más del 90% de los votos.

Machado fue inhabilitada luego para ejercer un cargo público por 15 años, por lo que eligió a una candidata en su nombre, aunque ha insistido en que seguirá luchando para revertir su inhabilitación y entrar en la contienda en el último minuto, tomando el lugar de Yoris.

"Es una persona de mi total confianza, honorable, que va a cumplir este trámite con el apoyo y la confianza de todos", dijo Machado en una rueda de prensa al anunciar el nombre de Yoris. "Aquí vamos juntas. Somos un gran equipo".

"Yo me siento no solamente orgullosa, sino comprometida con el pueblo y con María Corina, este acto de confianza, depositar en mí ese reto me ha parecido de una bondad y de un desprendimiento único", dijo por su parte la docente, mientras decenas de seguidores gritaban "¡Vota Cori, vota Cori!".

La líder opositora venezolana María Corina Machado en conferencia de prensa, acompañada por Corina Yoris, en Caracas, Venezuela, el viernes 22 de marzo de 2024. Imagen Ariana Cubillos/AP



Sin embargo, este sábado la oposición venezolana denunció una "maniobra" para impedir la postulación de Yoris. La Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que aglutina a los principales partidos opositores, acusó a al Consejo Nacional Electoral (CNE) de "bloquear" el acceso al sistema donde se inicia el proceso, y el plazo vence este lunes 25 de marzo. Las postulaciones de candidatos se tienen que hacer a través de un sistema automatizado del CNE, y la oposición está denunciando que no ha podido tener acceso a él.

"Alerto a los venezolanos y al mundo de la maniobra en marcha para impedir la inscripción en el CNE de la candidata de toda la unidad democrática de Venezuela, Corina Yoris", lanzó Machado en la red X.

Quién es Corina Yoris, la sustituta de María Corina Machado

Corina Yoris Villasana es una profesora universitaria y licenciada en Filosofía y en Letras. Es doctora en Historia egresada de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB). No tiene carrera política ni se ha enfrentado nunca a una campaña de este nivel, por lo que, según dijo la propia María Corina Machado, el gobierno de Maduro no tiene excusa para buscar inhabilitarla.

Yoris nació en Caracas, en mayo de 1944. Ha ejercido la docencia por décadas en la prestigiosa Universidad Católica Andrés Bello, según un perfil compartido por la campaña de Machado.

Corina Yoris tras la conferencia de prensa en que fue presentada como la sustituta de María Corina Machado. Imagen Ariana Cubillos/AP



Fue presidenta de la Sociedad Venezolana de Filosofía y presidenta de la Sociedad Venezolana de Lógica. Apenas el pasado miércoles fue seleccionada como miembro de la Academia Venezolana de la Lengua, en donde ocupará el sillón O, que estuvo ocupado en su momento por figuras como el expresidente Rómulo Gallegos.

En 2022, como miembro independiente de la sociedad civil, Yoris presidió la Comisión Nacional que organizó las primarias, en las que Machado arrasó.

"Ahí fue cuando yo la conocí (...) y desde el primer día me impactó su inteligencia", dijo Machado mientras la abrazaba y la definía como "la abuela que necesita Venezuela".

Con información de AFP y AP.

