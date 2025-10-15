Gobierno de Trump habría autorizado a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela, según The New York Times

El gobierno de Donald Trump habría autorizado a la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés), para que lleve a cabo operaciones encubiertas en Venezuela, reportó The New York Times citando a funcionarios del gobierno.

De acuerdo con la publicación, la autorización le permitiría a la CIA poder ejecutar misiones letales en Venezuela y en aguas del mar Caribe, donde ya hay una fuerza militar estadounidense desplegada desde hace varias semanas que ha destruido varias embarcaciones y matado a 27 personas, presuntamente involucradas en narcotráfico según la administración Trump.

El reporte del NYT indica que la CIA podría actuar de forma encubierta contra Nicolás Maduro o su régimen, tanto de forma unilateral como en conjunto dentro de una operación militar más amplia. T

The New York Times explica que se desconoce si la Agencia Central de Inteligencia está planificando alguna operación en Venezuela o si la autorización es solo una previsión de contingencia.

En la tarde del miércoles, en una conferencia de prensa en la Oficina Oval un periodista preguntó a Trump por qué había autorizado a la CIA a este tipo de operaciones y por qué autorizó el ataque a los barcos.

La respuesta de Trump fue confusa y no está claro si se refirió a la primera parte de la pregunta o a la segunda, sobre las embarcaciones.

No obstante, manifestó que su administración está "estudiando" ataques en tierra dentro de la campaña militar en el Caribe.

"Ciertamente estamos pensando ahora en la tierra, porque ya tenemos bien controlado el mar", afirmó Trump consultado sobre cuál es el siguiente paso en el denominado operativo antinarcóticos.

En septiembre, tras el cuarto ataque a supuestas embarcaciones narcotraficantes en el Caribe, Trump había dicho que se iba a "vigilar muy seriamente a los carteles que entren [la droga] por tierra", sin dar más detalles.

Y en agosto el mismo NYT informó que el presidente Donald Trump había autorizado secretamente a los militares de EEUU para combatir a los carteles de la droga en América Latina. Unas pocas semanas después de ello, se iniciaron los ataques militares a embarcaciones supuestamente de narcotraficantes.

Estas autorizaciones estarían siendo emitidas dentro de un contexto en el que la Casa Blanca ofrece una recompensa de $50 millones por Nicolás Maduro —a quien no reconoce como presidente de Venezuela— por presuntamente liderar el tráfico de drogas del Cartel de los Soles, una organización designada como terrorista.

Tensión militar en Venezuela

El despliegue militar en el Caribe frente a las costas de Venezuela, con 8 barcos, miles de soldados y aviones de vigilancia y cazas, persigue, según el gobierno de Trump, acabar con el narcotráfico en la zona.

Y en un memorando al Congreso, Trump dijo haber "determinado que EEUU se encuentra en un conflicto armado no internacional con estas organizaciones terroristas designadas" y que Trump ordenó al Pentágono "llevar a cabo operaciones contra ellas de conformidad con el derecho internacional de los conflictos armados".

El movimiento de tropas estadounidenses ha causado alarma entre la cúpula gobernante del régimen de Maduro. La respuesta militar de Venezuela ha sido llevar a cabo ejercicios militares en las costas y territorios insulares venezolanos en el Caribe, con simulacros de desembarcos de tropas y actividad de barcos y aviones.

También se ordenó un llamado a sumarse a las filas de la Milicia Bolivariana, un cuerpo combatiente de civiles con una fuerte carga ideológica, que tendría unos 30,000 miembros con entrenamiento militar y armados.

Civiles armados participan en un despliegue militar en apoyo al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la Avenida Bolívar de Caracas, el 23 de septiembre de 2025. Maduro anunció que está considerando declarar el "estado de conmoción exterior" para hacer frente a las "agresiones" de Estados Unidos, mientras recibe el apoyo de cientos de civiles armados y personal militar que marcharon en su defensa en Caracas. Imagen FEDERICO PARRA/AFP via Getty Images

Informes como el balance militar 2024 del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos aseguran que la Fuerza Armada de Venezuela tiene 123,000 efectivos.

Venezuela además se prepara para declarar un estado excepción que otorga a Maduro poderes especiales e incluye la "restricción temporal" de derechos constitucionales, mientras pide al Consejo de Seguridad de la ONU, que preside temporalmente su aliada Rusia, que se reúna para tratar lo que el régimen de Maduro ha llamado una agresión contra Venezuela por parte de EEUU.

En las varias semanas de tensión militar bilateral, además de la destrucción de pequeñas lanchas, se han producido episodios como un supuesto vuelo de aviones de combate venezolanos F-16 muy cerca de barcos de guerra estadounidenses, y un vuelo de cinco cazas F-35 de Estados Unidos muy cerca de las aguas territoriales de Venezuela, lo que Caracas llamó una "provocación y una amenaza" a la seguridad nacional.

