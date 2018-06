El diálogo en Nicaragua dejó acuerdos sobre derechos humanos pero aún nada de adelanto de elecciones

Pero la maratónica jornada no tocó la propuesta gorda de los obispos de la Conferencia Episcopal: la democratización del país y el anticipo de elecciones en 2019 para acortar el actual periodo presidencial que oficialmente termina en 2021. Sin explicación, decidieron dejar eso para una segunda sesión hoy sábado.

Al principio, el gobierno de Daniel Ortega no aceptó ninguna de las propuestas de la Alianza Civica que exigían la invitación al Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), y a la Unión Europea (UE). Los obispos se mostraron alarmados ante la falta de consenso. El gobierno presentó una contrapropuesta que exigía únicamente el levantamiento de los tranques callejeros y dejaba por fuera la invitación a los garantes internacionales en materia de derechos humanos. Esto provocó una grave crisis en la mesa de conversaciones. Las alarmas se encendieron en el país. Se temía que, si el diálogo fracasaba, la violencia policial y paramilitar se desenfrenaría todavía más.

“Hay que esclarecer la verdad, establecer eventuales responsables de lo que ha ocurrido y hacer justicia. Aquí se ha roto la justicia y hay que restablecerla. No se puede construir una nueva sociedad sobre la inseguridad y la impunidad”, dijo Monseñor Silvio Báez.

Báez recordó que si el “Diálogo Nacional” no daba “pasos positivos” a un mes de su instalación, el cuerpo colegiado de la iglesia católica se retiraría como garante. Ese plazo se cumplía este sábado de 16 de junio.

Fue una concesión para el gobierno. Sin embargo, el universitario Lesther Alemán aseguró que “los tranques no se desmontan mientras no existan garantías en este país de seguridad”, y la violencia policial y paramilitar no cese.