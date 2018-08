El avión presidencial de México tiene un comprador (dispuesto a prestarle la nave a AMLO si la necesita)

López Obrador agradeció la oferta y ratificó que no viajará en ese avión. "No hay marcha atrás. No me voy a subir a ese avión. Ni como lo planteó el señor que si lo compra él me lo va a prestar. Yo voy a seguir volando en aviones de línea, aunque tenga que ir a China", respondió este viernes el presidente electo que asumirá el cargo el 1 de diciembre.