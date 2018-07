Por qué el presidente electo de México dice que no quiere guardaespaldas

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador , dijo que no solicitará guardaespaldas y aseguró que esto permitirá que esté "más cerca de la gente".

"No quiero guardaespaldas, lo que significa que los ciudadanos me van a cuidar y me van a proteger", dijo AMLO a los resporteros mientras se preparaba a para reunirse con presidente Enrique Peña Nieto para discutir la transición de gobierno.