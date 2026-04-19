Caribe EEUU realiza nuevo ataque en el Caribe contra presunta lancha de narcotráfico; reportan tres muertos Este ataque se suma a una serie de operaciones similares realizadas en meses recientes, en las que Washington ha empleado fuerza letal contra embarcaciones señaladas como parte de redes de narcotráfico

Video Tres personas mueren en nuevo ataque de EEUU contra supuesta embarcación con drogas en el Caribe

El domingo 19 de abril de 2026, el ejército de Estados Unidos llevó a cabo un nuevo ataque contra una embarcación en aguas del Caribe, en el marco de su campaña militar contra presuntas redes de narcotráfico en la región, de acuerdo con información reportada por The New York Times y confirmaciones del Comando Sur de Estados Unidos.

El operativo fue ejecutado por fuerzas bajo el mando del United States Southern Command, que ha intensificado acciones marítimas contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas en rutas del Caribe y el Pacífico.

PUBLICIDAD

En este caso, las autoridades estadounidenses señalaron que el barco estaba vinculado a o rganizaciones criminales designadas como terroristas y que operaba en rutas conocidas de tráfico de drogas.

Como resultado del ataque, tres hombres fueron abatidos. De acuerdo con la información difundida, no se registraron bajas entre las fuerzas estadounidenses involucradas en la operación.

Video EEUU ataca tres barcos sospechosos de narcotráfico en Caribe y Pacífico Oriental; hay 11 muertos



El Pentágono sostiene que estas acciones forman parte de una estrategia para interrumpir el flujo de narcóticos hacia Estados Unidos, aunque hasta ahora no ha presentado evidencia pública detallada sobre la carga de droga en las embarcaciones atacadas.

El ataque del 19 de abril se suma a una serie de operaciones similares realizadas en meses recientes, en las que Washington ha empleado fuerza letal contra embarcaciones señaladas como parte de redes de narcotráfico.

Estas acciones se han concentrado en corredores marítimos del Caribe y el Pacífico oriental, considerados rutas clave del tráfico de drogas hacia Norteamérica.