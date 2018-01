Diosdado Cabello encabeza la lista de altos funcionarios venezolanos sancionados por la Unión Europea

El 30 de diciembre de 2017 Óscar Pérez denunció un ataque a sus padres y a su vivienda. "El régimen me quitó todo lo material, robaron mi vehículo, me saquearon y expropiaron mi casa. Apresan y torturan a la gente que me conoce y piensa con principios de libertad. Persiguen a mis hijos en el exilio",