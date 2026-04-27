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Detienen en México a Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, uno de los líderes del CJNG y por el que EEUU ofrecía una recompensa de 5 millones

El detenido cuenta con orden de aprehensión en México y también es requerido por autoridades de Estados Unidos, con fines de extradición

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Por:N+ Univision
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Video Operativo en Culiacán, México, deja 11 abatidos, detienen y liberan a hija del Mayo Zambada

En una operación ejecutada por la Secretaría de Marina (Semar), a través de sus Fuerzas Especiales, fue detenido este lunes 27 de abril, en Nayarit, Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, identificado como líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Vía la red social X, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que el detenido cuenta con orden de aprehensión en México y también es requerido por autoridades de Estados Unidos, con fines de extradición.

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Por su captura, el gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares. "Nuestro reconocimiento a las mujeres y hombres de la Senar por su valentía, disciplina y compromiso en esta operación", añadió Harfuch en la publicación.

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¿Quién es "El Jardinero"?

"El Jardinero", otrora persona de confianza y exjefe de seguridad del abatido Rubén Oseguera Cervantes “El Mencho”, es identificado como líder regional del CJNG en Nayarit, con presencia en los municipios de:

  • Amatlán de Cañas
  • Jala
  • Ixtlán del Río
  • Ahuacatlán (en los dos últimos tiene ranchos)
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También es señalado de encabezar y coordinar la producción y trasiego de droga en dicha entidad, además de participar en la sustracción ilegal de hidrocarburo.

El 18 de junio de 2025, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) lo sancionó junto con otros líderes del CJNG:

  • Rubén Oseguera Cervantes (“El Mencho”)
  • Julio Alberto Castillo Rodríguez (“Mayate”)
  • Gonzalo Mendoza Gaytán (“El Sapo”)
  • Ricardo Ruiz Velasco (“RR”)

La OFAC señaló a Flores Silva como responsable de controlar laboratorios clandestinos en la región centro de Jalisco y el sur de Zacatecas, así como de producir metanfetamina y otras drogas destinadas a Estados Unidos.

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