Crece la preocupación en Haití por los intentos de sabotear la investigación sobre el magnicidio

Entre los detenidos se encuentran 18 colombianos -en su mayoría ex soldados- acusados de haber sido contratados para llevar a cabo el asesinato, dos de los jefes de seguridad del presidente, un pastor evangélico que reside en Florida y un ex policía haitiano convertido en informante de la DEA. La policía busca a otros sospechosos, entre ellos un ex senador, un funcionario del Ministerio de Justicia, un magistrado de la Corte Suprema y un narcotraficante.