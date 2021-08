Martine Moise, viuda del asesinado líder de Haití, dice estar considerando presentarse a la presidencia

Según The New York Times, a la viuda le costó rememorar todo el terror vivido aquella noche, en la que asesinaron a quien fuera su compañera de vida durante 25 años. Contó todo en voz baja, casi susurrando, vestida de negro. Pero aún así quiso hablar, porque no cree que la investigación sobre el atentado haya respondido a la pregunta que hoy se hacen millones de haitianos, quién está detrás del asesinato de su esposo.