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Congreso de Argentina modifica ley ambiental; Milei logra aprobación clave para expansión minera en los Andes

La Cámara de Diputados dio aprobación definitiva tras casi 12 horas de discusión; el resultado fue de 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones.

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Por:N+ Univision y AFP
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En la madrugada del jueves 9 de abril de 2026, el Congreso argentino sancionó una reforma impulsada por el presidente Javier Milei que modifica la Ley de Glaciares. La iniciativa permite a las provincias redefinir zonas protegidas con el objetivo de ampliar la actividad minera, en medio de intensos cuestionamientos ambientales.

La Cámara de Diputados dio aprobación definitiva tras casi 12 horas de discusión; el resultado fue de 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones. La medida ya había recibido el visto bueno del Senado en febrero, por lo que hoy quedó oficialmente convertida en ley.

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Argumentos del oficialismo

Desde el Gobierno argentino sostienen que el cambio fortalece el federalismo y habilita una gestión más flexible de los recursos naturales. Milei defendió la reforma como una herramienta para atraer inversiones y fomentar el crecimiento económico, cuestionando a los sectores ambientalistas que se oponen a la minería.

El proyecto contó con respaldo de aliados políticos y legisladores de provincias cordilleranas, donde se concentra la mayoría de los emprendimientos mineros y gran parte de los glaciares del país.

Protestas y advertencias

Mientras se debatía la ley, miles de personas se manifestaron en rechazo. Organizaciones ambientales alertaron sobre posibles impactos en el agua y el clima, y anticiparon acciones judiciales.

Datos oficiales indican que el país posee cerca de 17.000 cuerpos de hielo, aunque en regiones mineras del noroeste se registró una reducción del 17 % en la última década.

JICM

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