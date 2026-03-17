Javier Milei Argentina rompe con la Organización Mundial de la Salud (OMS). Esta es la razón El gobierno de Javier Milei formaliza la salida de Argentina de la OMS y lanza críticas por su manejo de la covid-19 y supuestos intereses políticos.

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El gobierno de Argentina oficializó este martes 17 de marzo de 2026 su retiro de la Organización Mundial de la Salud (OMS), una decisión que había sido anunciada hace un año, informó el canciller Pablo Quirno.

"La Argentina comunicó esta decisión mediante una nota dirigida al Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas, en su carácter de depositario de la Constitución de la OMS, el 17 de marzo de 2025. De conformidad con lo establecido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, el retiro se produce un año después de realizada esa notificación", publicó el canciller en su cuenta de X.

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Pese a su salida de la OMS, Argentina aseguró que mantendrá la cooperación internacional en materia de salud mediante acuerdos bilaterales y mecanismos regionales, preservando su soberanía en la toma de decisiones sanitarias.

"Nuestro país continuará promoviendo la cooperación internacional en salud a través de acuerdos bilaterales y ámbitos regionales, resguardando plenamente su soberanía y su capacidad de decisión en materia de políticas sanitarias", agregó Quirno.

La medida en materia de salud que tomó el gobierno argentino se alinea con la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aliado político del mandatario argentino Javier Milei.

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¿Por qué Argentina abandonó la OMS?

Al igual que la administración estadounidense en su momento, Argentina cuestionó el desempeño del organismo internacional durante la pandemia de Covid-19, al considerar que sus recomendaciones no se basaron en criterios científicos, sino en intereses políticos.

La administración de Javier Milei también ha defendido la necesidad de preservar la soberanía en la toma de decisiones sanitarias y reducir la influencia de organismos internacionales.

En ese marco, el país apuesta por mantener la cooperación en salud mediante acuerdos bilaterales y regionales, en línea con una postura política cercana a la impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump.

Sin embargo, especialistas en salud pública y organismos internacionales han advertido que la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud podría debilitar la coordinación ante emergencias sanitarias y limitar el acceso a redes de información, financiamiento y cooperación técnica.

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También señalan que, aunque los países conservan soberanía sobre sus políticas de salud, la OMS cumple un papel clave en la articulación de respuestas globales frente a crisis como pandemias, por lo que su abandono podría generar mayores desafíos en materia de prevención y control de enfermedades.

El gobierno de Javier Milei formaliza la salida de Argentina de la OMS y lanza críticas por su manejo del COVID-19 y supuestos intereses políticos.