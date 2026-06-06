Colombia ¿Por qué la justicia colombiana le prohibió a un candidato utilizar la playera de la selección para ganar votos? Tras la decisión judicial, impulsada por un ciudadano, el candidato de extrema derecha Abelardo de la Espriella ya no podrá vestir la playera de la selección colombiana en actos de campaña. Repasamos otros ejemplos de mandatarios que usaron la vestimenta deportiva para conectar con sus votantes

Video Donald Trump respalda al candidato Abelardo de la Espriella en la carrera presidencial de Colombia

La estrategia electoral del político ultraderechista colombiano Abelardo de la Espriella ha quedado 'fuera de lugar'. Un juez de Bogotá acaba de ordenar al candidato presidencial que no vista la playera de la selección de futbol en actos de campaña mientras estudia una acción de tutela presentada por un ciudadano.

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella celebra que lidera la primera vuelta de las elecciones presidenciales y va a una segunda vuelta, en Barranquilla, Colombia, el domingo 31 de mayo de 2026. (Foto AP/Fernando Vergara) Imagen Fernando Vergara/AP Photo/Fernando Vergara

"Se ordena al ciudadano candidato presidencial Abelardo Gabriel de la Espriella y al partido político Defensores de la Patria para que de manera inmediata se abstengan de utilizar o exhibir la camiseta oficial de la Selección Colombiana de Fútbol», señala la decisión del Juzgado 120 Penal Municipal de Bogotá.

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La medida provisional llega tras la acción de Wilman Ramiro Bocanegra Calderón, ciudadano que pidió que se ordenara a De la Espriella y a su partido cesar el uso de la camiseta y otros símbolos de la selección como elementos de campaña para proteger, entre otros, "el derecho a la igualdad, la no discriminación, el derecho de elegir y ser elegido".

La apropiación de la vestimenta de futbol

De la Espriella vistió la camiseta en varios actos de campaña y se convirtió en símbolo de su partido. De hecho, durante la jornada electoral del pasado domingo, miles de seguidores de su marca política de ultraderecha acudieron a votar vestidos con la camiseta amarilla de la selección y después celebraron con la vestimenta el paso de su candidato a la segunda vuelta presidencial en el Malecón del Río de Barranquilla.

Simpatizantes escuchan al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, celebrando que lidera la primera vuelta de las elecciones presidenciales y avanza a una segunda vuelta, en Barranquilla, Colombia, el domingo 31 de mayo de 2026. (Foto AP/Ivan Valencia) Imagen Ivan Valencia/AP Photo/Ivan Valencia



El candidato izquierdista Iván Cepeda, que también pasó a la segunda vuelta presidencial prevista para el próximo 21 de junio, cuestionó el uso de la camiseta y pidió a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) fijar una posición oficial sobre el asunto.

La FCF aseguró que no tiene facultades legales para restringir el uso de una prenda que se puede adquirir libremente por cualquier ciudadano, aunque lamentó que la camiseta se utilice en controversias ajenas al ámbito deportivo, máxime a una semana de que comience la Copa Mundial.

"La camiseta de la Selección Colombia simboliza la disciplina, el deporte, el trabajo en equipo y la capacidad de nuestros jugadores y jugadoras", señaló la entidad en un comunicado emitido el lunes.

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También Bolsonaro usó la playera para hacer política

En Brasil el fútbol es casi una religión. Es el país que más copas mundiales ha conseguido y está considerado el país número uno del mundo en aficionados: cerca del 91% de los brasileños se considera fanático futbolero, lo que lo convierte en el país con mayor fervor y afición per cápita a nivel mundial (según una encuesta de Statista Costumer Insights).

Jair Bolsonaro saluda al jugador del Palmeiras Felipe Melo en São Paulo, Brasil, el domingo 2 de diciembre de 2018 con una camiseta del Palmeiras. (Foto AP/Andre Penner) Imagen Andre Penner/AP



No es casual que los políticos se sirvan de esta afición récord. Jair Bolsonaro, que presidió el país desde 2019 a 2023, usó las playeras de hasta 74 equipos brasileños como parte de su estrategia de comunicación. Y una de las que más vistió fue precisamente la canarinha, como se conoce a la equipación amarilla de la selección.

Archivo - Jair Bolsonaro se dirige a sus partidarios durante un mitin en São Paulo, Brasil, el 25 de febrero de 2024. (Foto AP/Andre Penner, Archivo) Imagen Andre Penner/AP



El uso de la playera oficial tuvo una trayectoria polémica. Se convirtió en una especie de 'uniforme oficial' durante las protestas que exigían la destitución de la izquierdista Dilma Rouseff en 2014, coincidiendo con la celebración de la Copa Mundial en el país.

Partidarios del presidente brasileño Jair Bolsonaro se reúnen en el Día de la Independencia en São Paulo, Brasil, el martes 7 de septiembre de 2021. (Foto AP/Andre Penner) Imagen Andre Penner/AP



Bolsonaro recuperó la playera en 2018 y la convirtió en símbolo de su movimiento político en la campaña que lo llevó hasta la presidencia del país en 2019.

Ya como mandatario, pudimos verlo en el despacho oval el 19 de marzo de 2019, cuando entregó la playera como regalo al entonces presidente Donald Trump.

Jair Bolsonaro entrega a Donald Trump una camiseta de la selección nacional de fútbol de Brasil en el Despacho Oval, el martes 19 de marzo de 2019. (Foto de AP/Evan Vucci) Imagen Evan Vucci/AP



Bolsonaro también vistió la playera oficial de la selección española para recibir al líder de la extrema derecha en España Santiago Abascal. Ambos se tomaron una fotografía coincidiendo con la visita del representante de Vox a Brasil el 13 de diciembre de 2021.

La playera convertida en símbolo de diplomacia

Aunque Donald Trump ha declarado abiertamente que no es seguidor de futbol, sí que ha protagonizado escenas en las que las equipaciones oficiales de este deporte acaban siendo un guiño o regalo que, en ocasiones, trasciende incluso como símbolo de diplomacia.

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Uno de los ejemplos más recientes ocurría en marzo de este año cuando el presidente recibía en la Casa Blanca al Inter Miami. El club le entregó a Donald Trump una camiseta personalizada con el número 47. Se trató de un guiño al actual mandato presidencial de Trump, que es el 47º presidente de EEUU.

El presidente Donald Trump posa con Javier Mascherano, Lionel Messi y el copropietario del Inter Miami, Jorge Mas en la Casa Blanca, el jueves 5 de marzo de 2026, en Washington. (Foto AP/Julia Demaree Nikhinson) Imagen Julia Demaree Nikhinson/AP



El gesto produjo una ola de reacciones en todo el mundo. En los días posteriores se hicieron virales videos de menores en Irán quemando sus playeras con el nombre de Messi, jugador del equipo de Miami.

No es la única instantánea que ha protagonizado el presidente. En junio de 2025, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, obsequió a Trump con una camiseta de Portugal firmada por Cristiano Ronaldo durante la cumbre del G7 en Canadá.



El ex primer ministro portugués reveló el mensaje que contenía la dedicatoria de la playera: "Al presidente Donald J. Trump, jugando por la paz". Y Trump, sosteniéndola, contestó: "Me gusta, juego por la paz".

Maduro, el mandatario de la icónica vestimenta deportiva

Aunque no se trate de una playera de futbol, los presidentes bolivarianos crearon un símbolo al imprimir los colores de la bandera venezolana en un chándal que se convirtió en icono de Hugo Chávez y de su predecesor: Nicolás Maduro.

Nicolás Maduro junto a Evo Morales en Caracas, Venezuela, el 9 de abril de 2015. (AP Photo/Fernando Llano) Imagen Fernando Llano/AP



Siguiendo el ejemplo de Fidel Castro, que adoptó el chándal tras enfermar, Chávez convirtió esta prenda en un icono del chavismo. La vestimenta deportiva, que no es común entre los mandatarios, puede considerarse una estrategia para conectar con el pueblo al transmitir una idea de sencillez y humildad asociada con el socialismo.

Archivo - Fidel Castro hace una aparición sorpresa en el VI Congreso del Partido Comunista en La Habana, Cuba, el martes 19 de abril de 2011.(Foto AP/Javier Galeano) Imagen Javier Galeano/ASSOCIATED PRESS

El atuendo deportivo había sido usado hasta por el actor Sean Penn, quien participó en una vigilia por Hugo Chávez cuando el mandatario se sometió a su cuarta cirugía por cáncer.

El actor estadounidense Sean Penn participa en una vigilia por el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en La Paz, Bolivia, el lunes 10 de diciembre de 2012. (Foto AP/Juan Karita) Imagen Juan Karita/AP

Nicolás Maduro perpetuó durante los años posteriores el uso del icónico conjunto y también se le vio con otros modelos deportivos en actos oficiales.

Archivo - Nicolás Maduro en un acto en Caracas, Venezuela, el jueves 10 de enero de 2013. (Foto AP/Fernando Llano) Imagen Fernando LLano/AP



Paradojas de la historia, Maduro volvió a popularizar (parece que sin buscarlo) una vestimenta deportiva. Nos referimos al modelo con el que fue fotografiado y grabado el pasado 3 de enero, cuando fue capturado en Caracas y encarcelado en EEUU tras una operación militar.

Nicolás Maduro detenido a bordo del USS Iwo Jima el sábado 3 de enero de 2026. Imagen Donald Trump

El modelo gris fue súperventas unas horas después, y ambas prendas se agotaron en tiempo récord a nivel mundial en la web oficial de la marca. Un atuendo muy similar fue usado recientemente por el Secretario de Estado Marco Rubio en su viaje a China. El director de comunicaciones de la Casa Blanca publicó su look en redes sociales junto a la frase: "¡El secretario Rubio rompiéndola (con el modelo) «Venezuela» en el Air Force One!".

Secretary Rubio rocking the Nike Tech ‘Venezuela’ on Air Force One! 😂 pic.twitter.com/yi1b1mR8M0 — Steven Cheung (@StevenCheung47) May 12, 2026