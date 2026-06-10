Colombia Trump reitera apoyo a de la Espriella en la elección presidencial colombiana pese a críticas de Gustavo Petro y la izquierda El presidente Donald Trump felicitó nuevamente en redes sociales al candidato presidencial colombiano de derecha Abelardo de la Espriella, quien desde la semana pasada ya se había apresurado en expresar su agradecimiento al mandatario estadounidense. Pero desde la izquierda colombiana el candidato oficialista Iván Cepeda ha llamado "injerencista" la intervención de Trump.



Video Donald Trump respalda al candidato Abelardo de la Espriella en la carrera presidencial de Colombia

En medio de la agitada campaña presidencial colombiana que enfrenta al derechista Abelardo de la Espriella con el senador de izquierda oficialista Iván Cepeda para la segunda vuelta electoral, el presidente Donald Trump volvió a anunciar su apoyo a de la Espriella, dándole su "total y completo respaldo", lo que ya ha despertado críticas del presidente colombiano, Gustavo Petro, y del propio Cepeda.

Trump afirmó en un mensaje en sus redes sociales que de la Espriella "como presidente será tremendamente exitoso en conducir a Colombia al crecimiento de la economía, creación de empleos, promover el comercio, detener la inmigración ilegal, combatir el crimen y el narcotráfico y restaurar la ley y el orden".

PUBLICIDAD

Y tras esta larga cadena de cualidades que atribuye al candidato de derecha, Trump dijo que el resultado electoral es clave para Colombia y su relación con EEUU. "Si Abelardo gana, y debido a su competencia y a su amor por su país, contará con todo el apoyo y la fuerza de Estados Unidos a su favor".

De la Espriella es un abogado millonario de 47 años que sorprendió al encabezar la primera vuelta electoral por delante de Cepeda, aspirante por el partido del presidente Gustavo Petro.

Trump ya había dicho la semana pasada que los resultados de esta elección "son muy importantes para el futuro de Colombia y su relación con Estados Unidos". En ese entonces de la Espriella, que tiene doble nacionalidad colombiana y estadounidense, agradeció el "apoyo decidido" a su candidatura.

"Compartimos valores y principios en defensa de la democracia, de la libertad y de la institucionalidad", declaró en una entrevista con la revista Semana.

Críticas de Petro a Trump

Petro, que ha tenido encontronazos verbales con Trump en temas como inmigración o seguridad nacional, y está culminando el primer gobierno de izquierda en la historia de Colombia, criticó desde la semana pasada el mensaje de Trump en apoyo al candidato de la derecha.

"Cuando un país interviene en las decisiones de otro país muere la libertad", escribió Petro en X en reacción al mensaje de Trump. "Invito a toda Colombia a votar en plena libertad", añadió.

El propio Cepeda también se quejó por las afirmaciones de Trump, asegurando que la posición de Washington tiene un "tinte injerencista".

PUBLICIDAD

"Es un grave riesgo para la soberanía y para la integridad del pueblo y la nación colombiana", dijo el candidato, actual senador por el partido de Petro, Pacto Histórico.

Petro ha tenido tensas relaciones con Trump desde su regreso a la Casa Blanca en 2025. Los constantes enfrentamientos en redes sociales entre los mandatarios desgastaron una vieja alianza en términos comerciales y de la lucha contra el narcotráfico.

Estados Unidos culpa a Petro por los altos índices del narcotráfico en Colombia y le impuso sanciones financieras. También retiró al país de la lista de socios en la lucha antidrogas.

Sin embargo, los dos gobernantes limaron asperezas en una visita del izquierdista a la Casa Blanca en febrero.