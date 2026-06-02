Consejos de Inmigración De un centro de detención a su graduación: el joven colombiano Ricardo Hernández recupera su libertad y sueña con ser futbolista Martha Liliana Navarrete y su hijo Ricardo Hernández, que llegaron de Colombia a EEUU en 2022 buscando asilo, fueron liberados tras dos meses detenidos por ICE. La familia ahora solo espera que Ricardo pueda cumplir su sueño de ir a la universidad y jugar fútbol universitario

Video “Pensaba que no iba a llegar”: Joven colombiano logra estar en su graduación en Chicago tras meses bajo custodia de ICE

Una familia colombiana que llegó a EEUU en 2022 en búsqueda de asilo vivió un par de meses de angustia luego de que la madre, Martha Liliana Navarrete, y su hijo, Ricardo Hernández, fueron detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ( ICE) a mediados de marzo en Chicago, y solo recuperaron su libertad a finales de mayo.

Ricardo, de 18 años, es jugador de fútbol y apenas pudo asistir a tiempo a su graduación de high school tras ser liberado por ICE. Ahora, explica a N+ Univision que desea "ir a la universidad y estudiar, y seguir con mi carrera futbolística".

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Mientras, la familia intenta retomar su cotidianidad, aunque con las secuelas emocionales de la detención por los agentes migratorios.

"Estamos asimilando el proceso. "Esperamos tener una terapia psicológica" por todo lo que tuvieron que padecer, indica Navarrete.

El Departamento de Seguridad Nacional dice que no ignorará las leyes y que la familia entró de manera irregular al país en fecha y lugar desconocidos.

Navarrete logró ser liberada a mediados de mayo junto con otras 17 personas por ICE, luego de una orden de un juez de Kentucky que le concedió un recurso de hábeas corpus. En ese momento pudo reunirse con su hijo mayor, Steven, de 28 años.

También cuenta con una hermana en Miami y una prima en Nueva York.

Pero su hijo Ricardo permaneció detenido una semana más. "Me siento incompleta porque me falta mi hijo Ricardo", dijo entonces Navarrete.

A finales de mayo, el joven salió del centro de detención "por decisión de ICE", dice su madre. Pero ahora debe reportarse constantemente con las autoridades migratorias, tomándose una foto diaria y usando un grillete electrónico.

La abogada de la familia, Kelli Fennel, dijo sobre el caso que "es obvio que Ricardo no es un riesgo para la comunidad, no tiene ningún arresto, ningún récord criminal y es deportista".

Ricardo contó a N+ Univision que tiene una beca de estudios en el Harry S. Truman College de Chicago por su talento en el fútbol. "El coach me dijo que me quiere en el equipo", afirmó.

Navarrete asegura que contaba con permiso de trabajo, número de seguridad social y real ID, "pero nos lo quitaron".

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Tenía un empleo en un centro de cuidados para adultos mayores y otro en un restaurante de McDonald's, pero con su detención perdió ambos trabajos.

Ahora, para conseguir un nuevo empleo, Navarrete dice que es difícil. "No tener el permiso de trabajo es una limitación".