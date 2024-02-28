Choque de autobuses deja al menos 17 muertos en el occidente de Honduras

Video Padres mexicanos identifican a su hijo como el séptimo trabajador agrícola que murió en Madera

Al menos 17 personas murieron y 12 resultaron heridas este miércoles tras el choque de dos autobuses en una carretera del noroeste de Honduras, informaron los bomberos.

El accidente ocurrió al amanecer cerca de la comunidad de San Juan de Opoa, en la carretera que conduce desde Santa Rosa de Copán al municipio de Gracias, a unas 135 millas (unos 220 km) al noroeste de Tegucigalpa.

La imagen del sitio en el que ocurrió el mortal accidente en el área de San Juan de Opoa, Copán, Honduras. "Miembros del 12do. Batallón de Infantería del Ejército brindan asistencia en coordinación" con bomberos, indicaron desde las Fuerzas Armadas de Honduras. Imagen Fuerzas Armadas de Honduras @FFAAHN



"Aquí en el lugar hay 15 fallecidos, al Hospital de Occidente [en Santa Rosa de Copán] se trasladaron 14 lesionados y de ellos confirmado que dos fallecieron", dijo el capitán de Bomberos Abdul Orellana. Se espera que los números de heridos y fallecidos continúe cambiando.

PUBLICIDAD

Según Orellana, uno de los autobuses viajaba sin pasajeros hacia el centro del país luego de dejar migrantes en la frontera con Guatemala y el otro, lleno de personas, iba hacia Santa Rosa de Copán.

El Cuerpo de Bomberos rescató entre los amasijos de metales retorcidos a varias de las víctimas del accidente, entre ellas el chófer del autobús que regresaba a Tegucigalpa, dijo a periodistas uno de los rescatistas.

El autobús vacío era más grande que el que transportaba pasajeros. Los heridos fueron trasladados al hospital de Santa Rosa de Copán. En la zona del accidente hay montañas de pinos y la ruta, de un carril en cada sentido, tiene curvas, subidas y bajadas. Los accidentes de tránsito son segunda causa de muerte en Honduras, después de los homicidios, según cifras oficiales.

Condolencias de la presidenta Xiomara Castro

En la red X la presidenta hondureña, Xiomara Castro, envió condolencias: "Con profunda consternación y dolor, recibo la trágica noticia del accidente en San Juan de Opoa... Mis condolencias a las familias de las víctimas y solidaridad para la pronta recuperación de los heridos".

"El Comisionado Juan Manuel Aguilar Godoy, Director General de la Policía, coordinará las acciones institucionales para dar pronta respuesta ante esta tragedia vial", añadió apuntando que instruyó a varios organismos de gobierno para una "colaboración interinstitucional para atender a las víctimas y sus familias”.

Miles de migrantes procedentes de Sudamérica cruzan a diario el territorio hondureño en una larga ruta hacia Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.

PUBLICIDAD

Mira también: