Canciller de Ecuador, la primera mujer latinoamericana al frente de la Asamblea General de la ONU

Es un gran honor ser la primera mujer de la región en ocupar la @UN_PGA , y la cuarta en ser electa para este cargo, en 73 años de vida de Naciones Unidas. Dedico esta elección a las mujeres del mundo, y me comprometo a trabajar por una verdadera igualdad de género. #EcuadorALaONU https://t.co/7oKpEU0c28

"Hay varios temas que Ecuador ha planteado, uno de ellos por ejemplo es acercar el trabajo de la ONU a la gente, a la opinión pública, yo creo que hay un gran reto de comunicación porque mucha veces la gente no sabe lo que hacen las Naciones Unidos y cómo impacta a la vida de las personas las decisiones que se toman", dijo Espinosa a Univision Noticias.

Elección con polémica

A través de una carta enviada el mismo mes, Tegucigalpa dijo que el gobierno ecuatoriano no honraba su palabra al faltar al acuerdo sellado en 2015, cuando Honduras respaldó al ecuatoriano Patricio Pazmiño para que fuera juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A cambio, Ecuador debía dar su apoyo a la candidatura de Honduras a la Asamblea de la ONU. Sobre esto, la cancillería ecuatoriana aseguró que fue un acuerdo del gobierno anterior que no llegó a oficializarse y anunció que no retiraría su candidatura.