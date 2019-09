Cáncer de páncreas y otras enfermedades que consumieron la vida de José José

Junto al tratamiento, el llamado “Príncipe de la canción mexicana” recibía los cuidados de su esposa, Sara, y de su hija, Sarita. “Estoy tranquilo, no es la primera enfermedad que me ha tocado enfrentar a lo largo de mi vida, son muchas las pruebas y Dios siempre me levanta, ésta no será la excepción. Todo va a salir bien”, decía.