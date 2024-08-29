Cambiar Ciudad
Narcotráfico

Autoridades mexicanas confirman un "enfrentamiento" con el Ejército en Culiacán entre reportes de quema de vehículos y narcobloqueos

Las autoridades también hicieron llamado a la ciudadanía de que “se mantenga en calma, ya que las autoridades competentes se hacen cargo de lo que acontece en Culiacán”.

Video Narcobloqueos y ataques contra el Ejército: imágenes de la violenta jornada que se vivió en Sinaloa

Las autoridades de mexicanas informaron de un enfrentamiento en Culiacán Sinaloa este jueves por la tarde en la que se registraron bloqueos y quema de vehículos.

“Se tiene conocimiento de que personal militar sufrió una agresión en el ejido Peñasco”, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa en redes sociales.

El alcalde Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, dijo también en X (antes Twitter) que, "derivado de acciones de las fuerzas de seguridad del Gobierno federal, en la sindicatura de Jesús María, al norte del municipio de Culiacán, se han registrado hechos de inseguridad focalizados en esa zona, sobre la Carretera México 15".

La Secretaría de Seguridad también habló de "bloqueos con vehículos en el Limón de Los Ramos". Tanto la dependencia estatal como el mandatario municipal pidieron guardar la calma y evitar la desinformación.

El gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya dijo también en X que el enfrentamiento ocurrió "al realizar sus funciones de construcción de paz, recibieron una agresión por parte de civiles armados en una comunidad de la sindicatura de Jesús María, en el norte de Culiacán".

Rocha informó que civiles incendiaron dos vehículos en la carretera México 15, a la altura de el Limón de los Ramos, "con el propósito de obstaculizar la acción de la autoridad".

Los hechos ocurren una semanas después de la captura en Estados Unidos de Ismael 'el Mayo' Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa, y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín 'el Chapo' Guzmán.

De acuerdo con algunas versiones, Guzmán López llevó "contra su voluntad" a Zambada en un avión, el 25 de julio, a un aeropuerto cercano a la ciudad estadounidense de El Paso, Texas.

La Fiscalía General de la República (FGR) de México afirmó este jueves, horas antes de los hechos de Culiacán, que obtuvo pruebas de que la captura de Zambada está relacionada con una "excarcelación" de Ovidio Guzmán, otro de los hijos del 'Chapo' detenido por México y extraditado a Estados Unidos en 2023.
