ÚLTIMA HORA Venezuela Gobierno de Venezuela denuncia ataque militar de EEUU en Caracas y zonas cercanas Varias explosiones y aviones volando a baja altura se escucharon alrededor de las dos de la madrugada del sábado en Caracas. El gobierno de Venezuela dijo en un comunicado que "rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos".

Video Fuertes explosiones, columnas de humo y sobrevuelo de aviones sacuden a Caracas, Venezuela

El gobierno de Venezuela denunció un ataque militar de Estados Unidos en la madrugada de este sábado en Caracas y zonas cercanas. En un comunicado indicó que "rechaza, repudia y denuncia ante la comunidad internacional la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira".

"Este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza. Tal agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas".

"El objetivo de este ataque no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la Nación", agrega el comunicado.

El diario The New York Times pidió información a una portavoz de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en Washington DC, quien solo se limitó a reconocer los informes de explosiones en Caracas, pero no hizo comentarios sobre si EEUU era el responsable. La Casa Blanca también declinó hacer comentarios al mismo medio.

Según la agencia de noticias The Associated Press (AP), al menos siete explosiones se escucharon en la capital venezolana cerca de las 02:00am, hora local.

El aeropuerto de La Carlota y la base militar Fuerte Tiuna, ambos en Caracas, parecen haber sido el lugar de tales explosiones. Un residente de Caracas que habló con Univision Noticias indicó que justo antes de que que se empezaran a escuchar explosiones, varios helicópteros militares sobrevolaron a muy baja altura la capital.

Varias personas corren por una calle tras escuchar varias explosiones y aviones volando a baja altura en Caracas, Venezuela, el 3 de enero de 2026. (AP Foto/Matías Delacroix) Imagen Matias Delacroix/AP

En varios vecindarios, los residentes salieron corriendo a la calle. Algunas de las explosiones se podían ver a lo lejos desde distintas zonas de Caracas, según se observan en innumerables videos grabados por residentes de la capital venezolana.

La cadena de noticias CNN también reportó varias explosiones y que algunas áreas de la ciudad estaban sin electricidad.

"La primera explosión se registró aproximadamente a la 1:50 am (hora de Caracas)", indicó el canal de noticias.

El gobierno de Donald Trump ha hecho amenazas sobre una intensificación de la presión militar tras el masivo despliegue de buques de guerra en el Caribe, entre ellos, el portaviones Gerald R. Ford, el más grande de su Armada.

Hasta ahora Trump solo ha hablado de un ataque a una instalación que presuntamente guardaba narcóticos, pero ningún medio ha podido verificar con certeza esa declaración.

En las últimas semanas, las fuerzas armadas de Estados Unidos ha estado atacando a presuntas 'narcolanchas' en aguas del mar Caribe y el Pacífico oriental.