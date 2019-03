Análisis: Venezuela espera a Guaidó con la expectativa del ‘Plan B’

La resaca del pasado sábado 23 de febrero no ha pasado. Miles de personas se movilizaron a los puntos fronterizos de Venezuela con Colombia y Brasil para acompañar el llamado del presidente interino Juan Guaidó y la Asamblea Nacional. Era el gran día anunciado para el ingreso de la ayuda humanitaria, que suma más de 100 millones de dólares, proveniente de países aliados, Estados Unidos entre ellos.

Pero la ayuda no entró y el gobierno de Guaidó tiene una inmensa responsabilidad en reorganizar la estrategia, no dejar desmoralizar a su gente, seguir articulando el gran e inédito apoyo internacional que tiene Venezuela ante esta crisis y replantear el juego. Pero, sobre todo, debe lidiar con el régimen opresor de Maduro con las armas a su favor y la espada de Damocles de la prisión en las mazmorras donde duerme un diputado opositor como Juan Requesens desde hace más de 200 días. Entre otros.

El presidente interino anunció que volverá al país después de visitar Colombia, donde lo recibió su aliado Iván Duque, y Brasil para verse con Jair Bolsonaro, antes de llegar “en una gran movilización” de recibimiento a Caracas, como lo ha anunciado en un mensaje de voz que pidió viralizar. “En un mes de lucha hemos logrado más de lo que nos imaginábamos. Ahora es el momento de incrementar la presión hacia el régimen usurpador hasta lograr la libertad”, dijo este 26 de febrero. Aún no hay fecha de regreso de Guaidó a Venezuela, tampoco confirma si visitará países de Europa antes de volver.

“No hay plan B” , anunciaban voceros como el embajador de Guaidó en Estados Unidos, Carlos Vecchio. “La ayuda va a entrar”, aseguraban los diputados, organizados para liderar en cada puente de Cúcuta, Colombia, el ingreso de los camiones con toneladas de alimentos y medicinas. Pero el régimen de Maduro decidió “mostrar su peor cara”, como expresó el mandatario interino, todavía fuera de Venezuela. La represión del lado venezolano fue tan férrea que incluso por prudencia en algunos puentes decidieron no pasar, no intentarlo.

Las imágenes de los camiones con insumos incendiados, de la ministra de cárceles Iris Varela rodeada de hombres fuertemente armados y amenazantes, y los muertos y heridos de la jornada fueron titulares en por lo menos tres continentes. El discurso de rechazo a esas acciones de fuerza prevaleció y movió, por primera vez desde que comenzó la crisis, la opinión de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos y expresidente de Chile: “El gobierno venezolano debe obligar a los cuerpos de seguridad a dejar de emplear el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes desarmados y ciudadanos comunes”, dijo, aunque no reconoce aún al gobierno interino.

“Todas las opciones sobre la mesa”

El ultimátum militar que algunos esperaban luego de lo sucedido el 23 de febrero no ocurrió. El Grupo de Lima (países que discuten la crisis venezolana) en Bogotá aprobó una declaración que en su punto 16 manifestó “su convicción de que la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos, sin uso de la fuerza”.

No obstante, el panorama pudiera cambiar en caso de una agresión contra el presidente interino una vez que llegue a su país. Estados Unidos, a través de los voceros en este conflicto ha dejado muy clara la advertencia de que “tomaremos medidas” en ese caso. Uno de ellos, el asesor de seguridad de Donald Trump, John Bolton, advirtió que “ Las acciones de Maduro no van a quedar impunes . Los Estados Unidos actuaron hoy contra los gobernadores fronterizos venezolanos que contribuyeron a bloquear urgentemente la asistencia humanitaria internacional t han participado en una corrupción rampante”

Los llamados halcones que puso el gobierno de Estados Unidos han mostrado los dientes, pero aún no muerden ¿morderán?

Consultado sobre cuál podría ser ese detonante, uno de los conocidos “halcones” que puso Donald Trump al frente de la crisis venezolana y asesor de seguridad para el hemisferio occidental, Mauricio Claver-Carone, le dijo al diario El Tiempo, de Colombia: “Nosotros no vamos a entrar en hipótesis ni crear ciertas líneas. Lo que sí hemos dicho y si repetiremos es que, obviamente, cualquier tipo de daño a norteamericanos en Venezuela, cualquier tipo de amenaza hacia nuestro socio estratégico en Latinoamérica, que es Colombia, y cualquier tipo de daño que se le cause al presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, tendrá serias consecuencias. Y no pienso que solamente serias consecuencias de Estados Unidos, creo que serias consecuencias del resto del mundo”.