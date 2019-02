La foto "oficial" que revela lo que hay detrás de la nueva relación de EEUU con el gobierno interino de Venezuela

Todo ocurrió el mismo día y no fue casualidad. El propio 23 de enero de 2019 cuando el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se juramentó como presidente interino de Venezuela, voceros del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, reconocían el nuevo liderazgo y se alineaban con un nuevo escenario para ese país.

Pero eso no fue una simple reacción, detrás de ese apoyo había por lo menos un año de trabajo conjunto, entre militantes de partidos opositores en el exilio con voceros de la administración Trump.

Las fuentes consultadas para este trabajo coinciden en dos puntos: no ha sido improvisado. El objetivo principal se ha centrado en tres fases: cese de "la usurpación" de Maduro, un gobierno de transición, y nuevas elecciones libres. Sin embargo, en estos últimos meses académicos y políticos han trabajado en lo que llaman 'la mañana siguiente' ( The morning after) y ha dado como resultado el Plan País que presentó Guaidó el jueves.