Alex Saab, presunto lavador de dinero de la corrupción venezolana, soñó con ser un empresario exitoso en Miami

Cambio de rumbo

Alex, tercero de cuatro hermanos, estudió administración de empresas en la Universidad del Norte de Barranquilla aunque no se graduó. Allí conoció a su primera esposa, hija de un reconocido arquitecto de la ciudad. Con ella, que estudiaba derecho, tuvo tres hijos. La pareja se separó en 2012.

“En ese tiempo Álex empezó a cortar camino con negocios raros’’, explicó una de las fuentes que conoció las actividades de Saab en Barranquilla desde joven y pidió no ser identificada.

Doble vida

Univision: Una de las razones por la cual lo llamo, y para nosotros es muy importante conocer su versión, es porque una fuente del gobierno de Estados Unidos nos dijo que ellos están investigando si usted es la persona que dice llamarse Álvaro Enrique Pulido Vargas o si realmente es Germán Enrique Rubio Salas. Pedí a la Registraduría Nacional del Estado Civil en Colombia la cédula que corresponde a Álvaro Enrique Pulido Vargas y veo que ha sido cancelada dos veces. Y entonces, pues, yo quería que usted me explicara cómo es esto.

Pulido: Eh, a mí me robaron el pasaporte de – yo ya fui a la Registraduría y en este momento está vigente. O sea, yo no tenía ninguna – el nombre mío es Álvaro Enrique Pulido Vargas. Siempre, me cedulé en el año 83 y siempre esa es mi identidad.