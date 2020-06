Abogado de Alex Saab no tiene permiso de Estados Unidos para representar a su cliente, pero sí ha salido en su defensa

Pero el pronunciamiento del mes de julio no contenía ningún anuncio de su renuncia . De la Espriella tampoco informó de la decisión en los meses siguientes, a pesar de sus prolíficos reportes en medios sociales sobre sus casos legales, opiniones políticas e incluso de sus videos cantando ópera.

De la Espriella le explicó a Univision que renunció a la defensa de Saab pero no precisó cuándo .

Hoy, de la Espriella declinó una entrevista con La W Radio, argumentando que no representa más a Saab.

La entidad respondió en diciembre pasado que “el residente tiene que cumplir con las sanciones de Estados Unidos en cualquier parte que él o ella puedan estar, incluyendo un país que no sea Estados Unidos’’.

Univision insistió con la pregunta de la fecha exacta de su renuncia a la defensa de Saab, pero De la Espriella no respondió.



OFAC explicó a Univision que los abogados no residentes ni ciudadanos de Estados Unidos pueden representar

a un sancionado, siempre y cuando el pago no pase por el sistema bancario de Estados Unidos y “el ciudadano o residente de Estados Unidos no esté involucrado de ninguna manera’’.