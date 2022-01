¿Cuál será el destino de Juan Orlando Hernández ahora que no es presidente de Honduras?

Sin embargo, eso no impedirá que la Corte Suprema de Justicia hondureña emita un fallo favorable a Hernández en caso de que el tema llegue a plantearse. La Corte Suprema, que decide si concede o no una solicitud de extradición, ha demostrado ser leal a Hernández. Los nuevos jueces no serán elegidos hasta principios de 2023.