Aplazan hasta el 20 de febrero el juicio al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández en Nueva York

El juicio al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, que iba a empezar el lunes en un tribunal de Nueva York, ha sido aplazado hasta el 20 de febrero, confirmó este sábado uno de sus abogados.

El aplazamiento del juicio se debió a que "el gobierno (fiscalía) confirmó que no podía cumplir con la entrega de la redacción de información clasificada" que debían haber entregado a la defensa la víspera, confirmó a la agencia AFP el abogado Raymond Colón.

No es la primera vez que el juicio de posterga. En 2023, por ejemplo, fue pospuesto después de que los abogados del gobierno y de la defensa presentaran una carta conjunta solicitando más tiempo para revisar documentos clasificados en el caso sin precedentes de un ex jefe de estado que fue extraditado a Estados Unidos tras dejar el cargo.

El abogado defensor de Hernández insistió también en ese entonces que el gobierno hiciera públicos documentos clasificados de la CIA que, según él, revelarían que su cliente cooperó con el gobierno estadounidense en la guerra contra las drogas.

Hernández está acusado de "asociarse" con el ex líder del Cartel de Sinaloa, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, entre otros, para permitir el tráfico de grandes cantidades de cocaína a través de Honduras entre 2004 y 2022, mientras era un destacado miembro del Congreso y posteriormente presidente.

En uno de los cambios de fortuna más dramáticos para un antiguo aliado de Estados Unidos en América Latina, Hernández se enfrenta a una posible cadena perpetua si es declarado culpable de tres cargos.

Varios cómplices se han declarado culpables y han accedido a testificar contra Hernández. Otros se han declarado culpables pero se han negado a testificar. Aunque algunos posibles testigos contra Hernández se han resistido a llegar a acuerdos con el gobierno, se arriesgan a penas de prisión más largas si deciden ir a juicio y son declarados culpables.

El abogado Colón argumentó en 2023 que el gobierno no tenía ninguna prueba directa contra Hernández. "La jurisprudencia requiere que un individuo no se puede condenar simplemente con las declaraciones de un coconspirador. No hay video, no hay audio, no hay huellas digitales. No hay retratos. No hay algo, vamos a decir, contundente, que lo pueda condenar", dijo en ese momento.

Expertos jurídicos cuestionaron la validez del argumento. Aunque la falta de pruebas directas puede debilitar el caso, el testimonio convincente de un coconspirador es aceptable ante un tribunal y puede ser perjudicial a los ojos del jurado.

"No se te puede condenar únicamente por pruebas circunstanciales. Tiene que haber algo más", dijo el año pasado el exfiscal estadounidense David Weinstein, que ahora ejerce en Miami en el bufete Jones Walker. "Puedes ser condenado únicamente por el testimonio de tus cómplices. Pero normalmente hay algo que lo corrobora", añadió.

En el caso Hernández, su hermano y varios coconspiradores ya fueron condenados por pruebas de que trabajaban con el presidente y le entregaban dinero del narcotráfico procedente del Cartel de Sinaloa.

