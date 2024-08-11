Accidente aéreo en Brasil: rescatan los 62 cuerpos y los familiares se congregan en Sao Paulo mientras los identifican

Video Tragedia aérea en Brasil: detalles del desplome de un avión que cobró la vida de 61 personas

Familiares de los fallecidos en un avión estrellado en Brasil se reunen este domingo en una morgue y hoteles de Sao Paulo mientras los forenses trabajan para identificar los restos de las 62 víctimas.

Inicialmente, la compañía dijo que su avión tenía 62 personas a bordo, luego revisó el número a 61 y temprano el sábado aumentó la cifra una vez más después de encontrar que un pasajero llamado Constantino Thé Maia no estaba en su lista original.

Las autoridades locales dijeron que los cuerpos del piloto, Danilo Santos Romano, y su copiloto, Humerto de Campos Alencar e Silva, fueron los primeros en ser identificados por expertos forenses.

El gobierno estatal de Sao Paulo dijo en un comunicado el sábado por la noche que se habían recuperado los restos de todas las víctimas. Había 34 cuerpos masculinos y 28 femeninos.

El avión turbopropulsado ATR-72 de dos motores, operado por la compañía brasileña Voepass, se dirigía al aeropuerto internacional de Guarulhos en Sao Paulo con 58 pasajeros y cuatro tripulantes cuando se estrelló el viernes en Vinhedo, a 49 millas al norte de la metrópolis. Voepass dijo que tres pasajeros con documentación brasileña también llevaban documentos venezolanos, y uno tenía documentos portugueses.

Había al menos ocho médicos a bordo, indicó el gobernador del estado de Paraná, Ratinho Júnior. También se confirmó la muerte de cuatro profesores de la universidad de Unioeste.

La lista de pasajeros solo mostraba a una niña, Liz Ibba dos Santos, de tres años, que viajaba con su padre. También se encontraron los restos de Luna, una perra que viajaba con una familia venezolana.

La morgue de Sao Paulo comenzó a recibir los cuerpos el viernes por la noche y pidió a los familiares de las víctimas que llevaran radiografías e historiales médicos y dentales para ayudar a identificarlos. También se tomaron muestras de sangre para ayudar a los esfuerzos de identificación.

La policía local restringió el acceso a la principal entrada de la morgue donde se identifica a los fallecidos. Algunos familiares de las víctimas llegaron a pie y en furgonetas. No hablaron con los medios, y las autoridades locales pidieron que no los filmaran conforme llegaban.

Familiares de las víctimas del accidente del avión de Voepass se abrazan y consuelan a la entrada del Instituto Forense en Sao Paulo. Imagen NILTON FUKUDA/AFP via Getty Images



Un vuelo en que viajaban más familiares desde el estado de Paraná aterrizó por la tarde en el aeropuerto internacional Guarulhos-Sao Paulo, y también decidieron no hablar con los periodistas. Se preparó una furgoneta proporcionada por la aerolínea para trasladarlos a la morgue.

Muchos familiares se reunieron en un hotel del centro de Sao Paulo, rechazando hasta el momento hablar con los medios. Los pocos que han hablado sobre la tragedia lo hicieron en redes sociales.

Tânia Azevedo, que perdió a su hijo Tiago en el siniestro, estaba alojada en uno de los hoteles de Sao Paulo, pero dijo en una publicación que estaba esperando ir a la morgue.

“Creo que Tiago está en algún lugar intentando ayudar a los demás heridos que también necesitan luz y amor”, dijo. “No pude ir (a la morgue). Estoy aquí esperando. Está oscuro aquí, yo también necesito algo de luz y amor”.

Qué pudo haber causado el accidente aéreo en Brasil, el más letal en el mundo desde enero de 2023

Las imágenes grabadas por testigos mostraban como el avión caía en barrena hasta estrellarse contra el piso en el interior de una comunidad residencial cerrada. El fuselaje quedó consumido por el incendio posterior. Los residentes indicaron que no hubo heridos en tierra.

Fue el incidente aéreo más letal en el mundo desde enero de 2023, cuando 72 personas murieron a bordo de un avión de Yeti Airlines en Nepal que se estrelló cuando se disponía a aterrizar. Ese aparato también era un ATR 72, y el informe final atribuyó el siniestro a un error del piloto.

Metsul, una de las empresas meteorológicas más renombradas de Brasil, señaló el viernes que hubo reportes sobre formación severa de hielo en el estado de Sao Paulo cerca del momento del desplome de la aeronave. Los medios locales citaron a expertos que señalaban a la formación de hielo como posible causas de su caída.

En un video compartido el sábado en redes sociales se muestra a un piloto de Voepass diciendo a los pasajeros de un vuelo de Guarulhos a la ciudad de Cascavel, el mismo punto de partida del aeropuerto accidentado, que el ATR 72 había volado sin riesgos alrededor del mundo durante décadas. También pidió a los pasajeros que fueran respetuosos con la memoria de sus colegas, y la empresa, y pidió oraciones.

“Esta tragedia no solo afecta a quienes perecieron en este accidente. Nos afecta a todos", dijo el piloto no identificado. "Estamos dando todo nuestro corazón, todo nuestro mejor esfuerzo para estar aquí y cumplir con la misión de trasladarlos con seguridad y comodidad a su destino”.

Cuando un ATR 72-200 de American Eagle se estrelló el 31 de octubre de 1994, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos determinó que la posible causa del siniestro fue la formación de hielo mientras el aparato daba vueltas a la espera para aterrizar. El avión giró a unos 8,000 pies y se precipitó al suelo, provocando la muerte de las 68 personas que iban a bordo. La Administración Federal de Aviación estadounidense emitió directrices operativas para los ATR y aviones similares en las que se pedía a los pilotos que no utilizaran el piloto automático en condiciones de hielo.

Pero el experto brasileño en aviación Lito Sousa advirtió que las condiciones meteorológicas por sí solas no explican por qué el aparato se precipitó de la forma en que lo hizo.

“Analizar un accidente aéreo solo con imágenes puede llevar a conclusiones erróneas sobre las causas”, dijo Sousa a The Associated Press por teléfono. “Pero podemos ver un avión con pérdida de sustentación, sin velocidad horizontal. En esta condición de giro plano, no hay forma de recuperar el control del avión”.

La Fuerza Aérea de Brasil informó el sábado que ambas cajas negras del avión habían sido enviadas a su laboratorio de análisis en la capital, Brasilia. Se espera que los resultados de sus investigaciones se publiquen dentro de 30 días, dijo.