Corte Suprema de Brasil ordena al expresidente Bolsonaro iniciar su sentencia a 27 años de cárcel por intento de golpe de Estado

Video Expresidente de Brasil Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de cárcel por intento de golpe de estado

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro comenzó este martes su condena de 27 años de prisión por liderar un intento de golpe de Estado.

El juez de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, quien ha supervisado el caso, dictaminó que Bolsonaro permanecerá bajo custodia tras ser arrestado preventivamente el sábado.

El líder de extrema derecha se encontraba bajo arresto domiciliario desde agosto y fue llevado a la sede de la policía federal el fin de semana tras intentar romper su tobillera electrónica.

Bolsonaro no tendrá ningún contacto con los otros reclusos en la sede de la policía federal. Su habitación de 12 metros cuadrados cuenta con una cama, baño privado, aire acondicionado, televisor y escritorio, según la policía federal.

El juez de la Corte Suprema determinó el martes que la defensa de Bolsonaro había agotado todas las apelaciones de su condena.

Sus abogados habían solicitado el arresto domiciliario debido a su mal estado de salud, pero el juez falló en contra.

La legislación penal brasileña también podría haber permitido el traslado del expresidente de 70 años a una penitenciaría local o a una celda en una instalación militar de la capital, Brasilia.

El expresidente y varios de sus aliados fueron condenados por un panel de jueces del Tribunal Supremo por intentar derrocar la democracia brasileña tras su derrota electoral de 2022.

El complot incluía planes para asesinar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, al vicepresidente Geraldo Alckmin y al juez de Moraes. El plan también implicaba incitar a una insurrección a principios de 2023.

El expresidente también fue declarado culpable de cargos que incluyen liderar una organización criminal armada e intentar la abolición violenta del Estado de derecho democrático.

Bolsonaro siempre ha negado haber actuado mal.



