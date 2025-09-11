Una mayoría del Supremo Tribunal de Brasil vota para declarar culpable al expresidente Bolsonaro por intentar subvertir las elecciones de 2022

La mayoría de jueces del Supremo Tribunal de Brasil votó este jueves por declarar culpable al expresidente Jair Bolsonaro en un juicio que ha provocado roces con el gobierno de Donald Trump.

Bolsonaro enfrentaba un juicio en ese tribunal por acusaciones de liderar un intento de golpe de Estado para permanecer en el cargo a pesar de su derrota en las elecciones de 2022.