Un avión se estrella en Brasil con 61 personas a bordo y no hay sobrevivientes

Video Un avión con 62 personas a bordo se estrella en Brasil: primeras imágenes de la tragedia

Un avión con 61 personas a bordo se estrelló este viernes en el estado brasileño de São Paulo y no hubo sobrevivientes.

En un comunicado, la aerolínea, que antes había informado que a bordo del avión iban 58 pasajeros y 4 tripulantes, corrigió que se trataba de 57 pasajeros.

"Al parecer todos murieron", dijo antes el presidente Luiz Inacio Lula da Silva al pedir un minuto de silencio en una conferencia que realizaba.

El vuelo salió a las 11:56 de Cascavel, en Paraná, con destino a Guarulhos, en São Paulo.

En un comunicado, el gobierno de Valinhos dijo que participó en una operación conjunta para asistir a las víctimas del accidente aéreo ocurrido en el barrio de Capela, en Vinhedo. Se movilizaron 20 hombres, entre ellos 3 vehículos de la Guardia Civil Municipal de Valinhos y un vehículo de Defensa Civil.

Las autoridades cerraron la entrada a la zona residencial donde cayó el avión, mientras los periodistas observaban desde el exterior cómo llegaban vehículos oficiales, incluidas ambulancias, y esperaban novedades.

El centro de investigación y prevención de accidentes aéreos de la Fuerza Aérea brasileña dijo en un comunicado que tiene un equipo en camino al lugar del accidente.

En un comunicado separado, la Policía Federal de Brasil dijo que ya había comenzado su investigación y que estaba enviando especialistas en accidentes aéreos e identificación de víctimas de desastres para ayudar.

¿Qué se sabe de las posibles causas del accidente del avión en Brasil?

Aún no hay información sobre las causas del accidente del avión.

Las autoridades de Brasil no han señalado posibles causas detrás del accidente y la investigación podría tardar meses o años.

Sin embargo, medios locales han citado expertos que aseguran que condiciones de hielo en la atmósfera pueden haber estado detrás de lo sucedido.

El sitio de monitoreo de vuelos Flightradar indicó que en la zona donde se estrelló el avión había hay una advertencia activa por formación de hielo severa entre 12,000 y 21,000 pies y el avión estaba volando a 17,000 pies justo antes del accidente.

El ingeniero aeronáutico Celos Faria de Souza, director de la Asociación Brasileña de Seguridad de Vuelo (Abravoo), dijo a O Globo que, como se pronosticaba hielo en la zona del accidente, esto podría haber causado formara en el ala y que el sistema de deshielo por alguna razón no habría funcionado.

El experto consideró que esta hipótesis "tiene un 95% de posibilidades" de ser la causa principal del accidente.

Qué se sabe del avión AT72 que se estrelló en Brasil

El avión es un ATR 72, un avión de dos motores de hélices del fabricante fracoitaliano ATR, que fue el modelo que también se estrelló en Nepal en 2023.

ATR, dijo en un comunicado que había sido informada de que el accidente involucraba ese modelo de avión, y dijo que los especialistas de la compañía están "plenamente comprometidos para apoyar tanto a la investigación como al cliente".

El ATR 72 generalmente se utiliza en vuelos cortos y se ha visto involucrado en accidentes que han resultado en 470 muertes desde la década de 1990, según una base de datos de la Red de Seguridad de la Aviación.

Según medios locales, el avión estrellado. este viernes en Brasil es un ATR 72, un avión de dos motores de hélice del fabricantes italofrancés ATR. Imagen ATR

La cadena de televisión brasileña GloboNews mostró imágenes de una gran zona en llamas y humo saliendo de lo que parecía ser el fuselaje de un avión.

Imágenes adicionales de GloboNews mostraron un avión que descendía en forma vertical, girando en espiral mientras caía.

El secretario de seguridad del área de Vinhedo dijo que el avión no se estrelló contra ningún edificio y que no creen que el accidente haya causado heridos en tierra.

