Las claves del accidente del avión que se estrelló en Brasil y en el que murieron las 61 personas a bordo

Video Un avión con 62 personas a bordo se estrella en Brasil: primeras imágenes de la tragedia

Autoridades de Brasil trabajaban este viernes para recuperar los cuerpos de las 61 personas que murieron a bordo de un avión que se estrelló en la zona metropolitana de São Paulo.

No están claras las circunstancias ni las causas de lo ocurrido. Las autoridades recuperaron la caja negra y el equipo médico en el lugar trabajaba para identificar a las víctimas mientras se contactaba a sus familiares.

“En este momento, Voepass está dando prioridad a la prestación de asistencia sin restricciones a las familias de las víctimas y colaborando eficazmente con las autoridades para determinar las causas del accidente”, dijo en un comunicado la aerolínea a la que pertenecía el avión.

El Ayuntamiento de Vinhedo, municipio del estado brasileño de São Paulo donde ocurrió el siniestro, declaró tres días de luto en memoria de los fallecidos.

La autoridad local explicó que los cuerpos de las víctimas serán llevados al Instituto Médico Legal en el municipio de Campinas e indicó que ya no existen "riesgos mayores" en el lugar del accidente.

"Los focos de incendio y los riesgos mayores ya fueron controlados. El principal objetivo, desde el principio, fue garantizar la seguridad de todos en el lugar y la atención a las posibles víctimas", explicó, a la vez que anunció que será el equipo de la Fuerza Aérea Brasileña el responsable de investigar las causas del suceso.

Cómo fue el accidente del avión que se estrelló en Brasil

El vuelo, con matrícula 2283, salió a las 11:56 de Cascavel, en Paraná, con destino a Guarulhos, en São Paulo, pero comenzó a perder altura poco antes de llegar a su destino.

Imágenes de GloboNews mostraron momentos dramáticos en los que se veía a la aeronave que descendía en forma vertical, girando en espiral mientras caía.

En sus últimos momentos en el aire, el avión accidentado perdió altura a velocidades de entre 8,000 y 24,000 pies por minuto, según el sitio de monitoreo de vuelos Flightradar.

"Durante los últimos 60 segundos del vuelo, el transpondedor del vuelo #2Z2283 transmitió una velocidad vertical entre -8.000 y -24.000 pies por minuto", indicó la empresa en X.

El avión cayó en el barrio de Capela, en Vinhedo, pero no hubo víctimas entre los residentes de la zona.

Qué se sabe de las víctimas del avión que se estrelló en Brasil

En un comunicado, la aerolínea, que antes había informado que a bordo del avión iban 62 personas, corrigió para aclarar que se trataba de 57 pasajeros y 4 tripulantes.

La empresa publicó los nombres, pero se desconoce la edad u otros datos de los fallecidos.

Entre la información disponible, solo estaban las edades de los miembros de la tripulación, que oscilaban entre los 28 y los 61 años.

El coronel de la policía brasileña a cargo de las tareas de rescate aseguró que "la identificación de los cadáveres no será una tarea fácil".

"La escena es muy triste. En lo visual tenemos algunos cuerpos, pero no es posible contarlos. Nuestro trabajo se centra en despejar el lugar para realizar trabajos forenses y luego liberar los cuerpos. Pero será un trabajo complejo", dijo.

El presidente Luiz Inacio Lula da Silva pidió un minuto de silencio por las víctimas en una conferencia que realizaba.

"Al parecer todos murieron", dijo a los pocos minutos de conocerse la noticia.

Cuáles son

las posibles causas del accidente del avión en Brasil

Las autoridades de Brasil no han señalado posibles causas detrás del accidente y la investigación podría tardar meses o años.

Sin embargo, medios locales han citado expertos que especulan que condiciones de hielo en la atmósfera podrían estar detrás de lo sucedido.

El sitio de monitoreo de vuelos Flightradar indicó que, en la zona donde se estrelló el avión, había una advertencia activa por formación de hielo severa entre 12,000 y 21,000 pies. La aeronave estaba volando a 17,000 pies justo antes del accidente.

El ingeniero aeronáutico Celos Faria de Souza, director de la Asociación Brasileña de Seguridad de Vuelo (Abravoo), dijo a O Globo que, como se pronosticaba hielo en la zona del accidente, esto podría haber causado que se formara en el ala y que el sistema de deshielo, por alguna razón, no hubiera funcionado.

El experto consideró que esta hipótesis "tiene un 95% de posibilidades" de ser la causa principal del accidente, aunque también se han manejado otras teorías.

Cómo era el

a

vión AT72 que se estrelló en Brasil

El avión era un ATR 72 de dos motores de hélices, producido por el fabricante fracoitaliano ATR. Este fue el modelo que también se estrelló en Nepal en 2023.

La Agencia de Aviación Civil de Brasil informó que el avión fue "fabricado en 2010 y (estaba) en buenas condiciones para operar, con matrícula y certificados de aeronavegabilidad válidos”.

En un comunicado, la agencia explicó también que "el vuelo tenía cuatro tripulantes a bordo en el momento del accidente, y todos tenían licencia y calificaciones válidas".

ATR, por su parte, dijo que había sido informada de que el accidente involucraba uno de sus aviones e indicó que los especialistas de la compañía estaban "plenamente comprometidos para apoyar tanto a la investigación como al cliente".

El ATR 72 generalmente se utiliza en vuelos cortos y se ha visto involucrado en accidentes que han resultado en 470 muertes desde la década de 1990, según una base de datos de la Red de Seguridad de la Aviación.

