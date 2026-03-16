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¿A quién le pagan mañana martes la pensión de adultos mayores? Esto dice el calendario Bienestar

Que no se te pase el pago de la Pensión Bienestar para adultos mayores; te compartimos quiénes lo reciben mañana

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Por:N+ Univision
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Si tú o algún familiar reciben la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, es importante revisar el calendario oficial porque mañana martes, 17 de marzo de 2026 continúa la dispersión del pago correspondiente al bimestre marzo-abril. En N+ Univision te compartimos a quién le pagan.

El dinero se deposita de forma automática en la Tarjeta Bienestar, por lo que los beneficiarios pueden retirarlo en cajeros o usarlo para pagar en tiendas y establecimientos que acepten tarjeta.

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¿Quién cobra mañana la pensión Bienestar?

El pago programado para mañana martes 17 de marzo corresponde a las y los adultos mayores registrados en el programa cuyo primer apellido inicia con la letra M.

El programa del Gobierno de México otorga actualmente 6,400 pesos cada dos meses a las personas adultas mayores de 65 años o más. Este apoyo económico forma parte de los Programas para el Bienestar y se entrega de manera directa y sin intermediarios.

Además, este beneficio está reconocido como un derecho constitucional, lo que significa que el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar su entrega.

Junto con este programa, el gobierno federal también impulsa y entrega los pagos de la la Pensión Mujeres Bienestar, que entrega 3,100 pesos bimestrales a mujeres que cumplen con los requisitos establecidos, entre ellos, tener de 60 a 64 años.

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