La agencia Reuters NO publicó el titular “Biden dice que el cáncer de próstata tiene derecho a defenderse”: esa es una imagen manipulada

Biden, su oficina y su familia solo han informado el diagnóstico y agradecido el apoyo.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

PUBLICIDAD

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.