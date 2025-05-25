Cambiar Ciudad
elDetector

La agencia Reuters NO publicó el titular “Biden dice que el cáncer de próstata tiene derecho a defenderse”: esa es una imagen manipulada

En X (antes Twitter) se viralizó una imagen que desinforma sobre lo que ha dicho el expresidente sobre su diagnóstico de cáncer, y a la vez atribuye a la agencia de noticias Reuters algo que no es cierto.

WhatsApp Image 2021-01-09 at 4.30.42 PM.jpeg
Por:
Dayimar Ayala Altuve.
Biden, su oficina y su familia solo han informado el diagnóstico y agradecido el apoyo.
Biden, su oficina y su familia solo han informado el diagnóstico y agradecido el apoyo.
Imagen Arlene Fioravanti Müller (arte) / Captura de X.

elDetector opera de forma independiente con el financiamiento de instituciones que puedes ver aquí y que no tienen ningún poder de decisión sobre nuestro contenido. Nuestra línea editorial es autónoma.

PUBLICIDAD

Más sobre elDetector

Cifras oficiales contradicen los rumores y teorías sin evidencias en redes sociales de que la delincuencia está “fuera de control” en Minnesota
5 mins

Cifras oficiales contradicen los rumores y teorías sin evidencias en redes sociales de que la delincuencia está “fuera de control” en Minnesota

Noticias Univision
Chicago NO es un “campo de batalla” por el crimen: los datos contrastan lo que dice Trump (y las redes)
4 mins

Chicago NO es un “campo de batalla” por el crimen: los datos contrastan lo que dice Trump (y las redes)

Noticias Univision
Ni Maduro planteó su renuncia, ni lanzó el desafío a Trump de “atraparlo”: desinformaciones de las tensiones con Venezuela
9 mins

Ni Maduro planteó su renuncia, ni lanzó el desafío a Trump de “atraparlo”: desinformaciones de las tensiones con Venezuela

Noticias Univision
Ni se ha propuesto recortar el año académico, ni hay una prohibición general de uso de celulares: desinformaciones sobre el regreso a clases
5 mins

Ni se ha propuesto recortar el año académico, ni hay una prohibición general de uso de celulares: desinformaciones sobre el regreso a clases

Noticias Univision
En EEUU se vota por correo desde hace 150 años, ahora Trump lo desacredita con cuatro falsedades
10 mins

En EEUU se vota por correo desde hace 150 años, ahora Trump lo desacredita con cuatro falsedades

Noticias Univision
NO es cierto (por ahora) que se haya registrado en Colombia a una niña llamada “Chat Yipití”
2 mins

NO es cierto (por ahora) que se haya registrado en Colombia a una niña llamada “Chat Yipití”

Noticias Univision
Es falso que “cientos” o “miles de animales” hayan abandonado Yellowstone, como dicen en redes
3 mins

Es falso que “cientos” o “miles de animales” hayan abandonado Yellowstone, como dicen en redes

Noticias Univision
Tres infundios de Trump sobre la ayuda a Ucrania y las "seis guerras" que dice haber terminado
6 mins

Tres infundios de Trump sobre la ayuda a Ucrania y las "seis guerras" que dice haber terminado

Noticias Univision
De su promesa de terminar la guerra en 24 horas a que los rusos no usaron las carreteras para intentar tomar Kiev: tres falsedades de Trump sobre el conflicto en Ucrania
6 mins

De su promesa de terminar la guerra en 24 horas a que los rusos no usaron las carreteras para intentar tomar Kiev: tres falsedades de Trump sobre el conflicto en Ucrania

Noticias Univision
Coinbase NO envía códigos de retiro por texto: ese SMS es una estafa
4 mins

Coinbase NO envía códigos de retiro por texto: ese SMS es una estafa

Noticias Univision

¿Viste algún error o imprecisión? Escríbenos a eldetector@univision.net o a través de nuestra cuenta de X (Twitter) @eldetectoruni. Tras verificar tu solicitud, haremos la corrección que corresponda en un plazo no mayor de 48 horas.

Lee aquí nuestra metodología y política de corrección. Seguimos el Código de Principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), que puedes ver aquí traducido al español. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

Envíanos al chat de WhatsApp +1 (305) 447-2910 lo que quieras que verifiquemos:

Relacionados:
elDetectorFalsoManipuladoJoe BidenCáncer de próstataDesinformación Redes Sociales

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD