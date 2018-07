Harvey Weinstein se enfrenta a la posibilidad de cadena perpetua por nuevas denuncias de agresión sexual

Vance anunció los cargos en una imputación actualizada en la que argumentó que Weinstein realizó un acto sexual a la fuerza a una mujer en 2006, aunque no la identificaron. Mientras los fiscales en Nueva York continúan preparando casos contra el exproductor de Hollywood, cuya caída desató el movimiento #MeToo.

Un jurado investigador acusó previamente a Weinstein de cargos relacionados con dos mujeres. Una de las supuestas víctimas en ese caso penal, quien no ha sido identificada públicamente, dijo a los investigadores que Weinstein la acorraló en un hotel y la violó en 2013. La otra, la exactriz Lucía Evans, ha dicho públicamente que Weinstein la obligó a realizarle sexo oral en su oficina en 2004.

El New York Times y The New Yorker ganaron un Premio Pulitzer conjunto este año por su cobertura sobre Weinstein, la cual derrumbó a un hombre hasta entonces intocable capaz de crear o destruir carreras. Este trabajo periodístico llevó a que otras mujeres de sectores tan variados como el tecnológico, el obrero y el académico contaran sus historias de violencia sexual cometida por hombres poderosos.